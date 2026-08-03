AMS Wien: Jetzt noch eine Lehrstelle für September finden!

Wien (OTS) -

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Juli 2026 im Jahresvergleich um 1,8 Prozent auf 120.099 angestiegen, die der AMS-Kund_innen in Schulung um 12,9 Prozent auf 28.954 zurückgegangen. Die Summe beider Gruppen ist damit um 1,4 Prozent kleiner geworden.

Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 5,2 Prozent gestiegen, die der unter 25-Jährigen um 3,5 Prozent gesunken.

Sieht man sich die Arbeitslosenquote nach abgeschlossenen Ausbildungen an, zeigt sich ein klares Bild: Mit einem akademischen Abschluss liegt sie bei unter 5 Prozent, mit einem Lehrabschluss bei etwa 12 Prozent. Unter den Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss sind mehr als 32 Prozent ohne Job.

„Anders gesagt: An jenem Tag, an dem man die Lehrabschlussprüfung besteht, senkt man sein Arbeitslosigkeitsrisiko um 20 Prozentpunkte“, sagt AMS-Wien-Vizechefin Katharina Luger. „Im September beginnt ein neues Lehrjahr – wer jetzt noch nicht weiß, wie es weitergeht, sollte das als Chance begreifen.“

Das AMS Wien ist bei der Suche nach einem Lehrbetrieb gern behilflich und eröffnet Alternativen, wenn es nicht gleich klappt. Luger: „Das gilt übrigens nicht nur für Jugendliche, für die wir die Überbetriebliche Lehrausbildung haben. Wir begleiten – teilweise gemeinsam mit der Stadt Wien – auch Erwachsene zu einem erfolgreichen Lehrabschluss.“

Derzeit haben die Wiener Unternehmen dem AMS Wien 1.613 offene Lehrstellen zur Besetzung gemeldet, davon sind 660 sofort verfügbar. „Darüber freuen wir uns“, sagt die stellvertretende AMS-Wien-Chefin. „Wir erinnern aber auch daran, dass in den kommenden Jahren etliche weitere Fachkräfte aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden und es nie früh genug sein kann, hier an den entsprechend qualifizierten Nachwuchs zu denken.“

Nach wichtigen Branchen betrachtet, hat die Arbeitslosigkeit im Juli im Einzelhandel um 9,1 Prozent zugenommen, in der Warenproduktion um 6,8 Prozent, in Hotellerie und Gastronomie um 0,2 Prozent. Im Bau hat die Arbeitslosigkeit um 4,9 Prozent abgenommen.

Die Wiener Unternehmen haben dem AMS Wien im Laufe des Monats Juli 10.228 offene Stellen zur Besetzung gemeldet, das sind um 10,5 Prozent mehr als im Juli 2025.