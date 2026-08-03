Sportwetten: Neues Spiel, neues Glück?

Wien (OTS) -

Vor demnächst achtzig Jahren ist in Österreich fast so etwas wie ein Wunder geschehen: Am 18. Dezember 1948 beschließt der Nationalrat das Sporttotogesetz und in Verbindung damit die Förderung des Breiten- und Spitzensports in unserem Land. Ein Meilenstein in der Geschichte des Sports in Österreich. Das ist umso bemerkenswerter, weil wir uns hier die Nachkriegszeit vor Augen führen müssen: Das Land ist von den Siegermächten besetzt, die Hauptstädte sind zerbombt, Arbeitslosigkeit, Hunger und Armut bestimmen den Alltag und hunderttausende – vor allem – Männer sind tot, verschollen oder in Kriegsgefangenschaft. In so einer Zeit, auf den Sport und damit auf die Zukunft zu setzen, ist wohl mehr als eine Fußnote im Geschichtsbuch. Heute stehen wir vor der Situation, in der wir diesem Buch eine weitere Fußnote hinzufügen können, den nächsten Meilenstein in der Geschichte des Sports in Österreich.

Es geht dabei um nichts Geringeres als die »Neuregelung des Glücksspielgesetzes« auf dem bis dato Monopolmarkt in Österreich; auf einem mittlerweile durch halb-illegale Online-Anbieter unkontrollierten und verzerrten Markt. Eine Kommission hat dazu jetzt einen umfassenden Plan erarbeitet und die Betroffenen, darunter auch den Sport, zu einer Einschätzung und Stellungnahme eingeladen. »Wir vom Sport sind uns einig«, so Peter Reichl, Präsident des Allgemeinen Sportverbandes Österreich (ASVÖ), »dass eine Neuregelung zu einer Win-Win-Situation für alle führen wird und wir daher unter den geänderten Rahmenbedingungen unsere Position festigen und ausbauen wollen!«

Eine Studie (econmove.at) bestätigt, dass die Neuregelung, sprich: eine Teilöffnung des Glücksspielmarktes, ab 2027 bis 2031 zu Mehreinnahmen von bis zu 32 Prozent (1,6 Milliarden Euro) führen könnte. Bei einer »fairen Neuregelung der Sportförderung«, so die Studie, könnten sich im selben Zeitraum auch die Einnahmen für den Sport um 17,6 Prozent (160 Millionen Euro) erhöhen.

Glücksspiel ist eine heikle Sache und wird politisch seit den Zweitausenderjahren heftigst diskutiert. Es ist weder ein normaler Markt noch ein normales Wirtschaftsgut. Auch sieht sich Vater Staat in seiner Schutzfunktion gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Auf der einen Seite stehen die Einnahmen, auf der anderen Seite ist mit 300.000 Betroffenen die Spielsucht (und in der Folge Verschuldung, sozialer Schaden, Suizid) sehr wohl ein gewichtiges Thema. Zudem steht Österreich mit seinem Monopol seitens der EU rechtlich und wirtschaftlich unter Zugzwang.

»Sportwetten sind so alt wie der Sport«, verweist Wilhelm Blecha, seines Zeichens Generalsekretär des Allgemeinen Sportverbandes Österreich (ASVÖ), auf die Geschichte. »Tatsache ist daher auch: Ohne Sport keine Wetten!« Es sei daher also nur fair und konsequent, dass der Sport hier neben all den anderen Stakeholdern mit am grünen Tisch sitzt. »Neuregelung? Mehreinnahmen?«, warnt Blecha vor verfrühter Euphorie, »Das wird sicher noch dauern?«

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Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 1949 überparteilich, unabhängig und nachhaltig die Interessen von 5.544 Vereinen mit rund 1.000.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für starken Breiten- und Gesundheitssport sowie erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine im Sportbetrieb und bei der Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen und entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Menschen in ganz Österreich, quer durch alle Alters- und Leistungsstufen, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben. www.asvoe.at

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