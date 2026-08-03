Aricoma übernimmt Schweizer Unternehmen Dentsu Tracking

Prag/Genf (OTS) -

Aricoma, ein führender Anbieter von Enterprise-IT-Services und Teil der Investmentgruppe KKCG, hat das Schweizer Unternehmen Dentsu Tracking übernommen. Dentsu Tracking bietet technologiebasierte Lösungen zur Kontrolle von Lieferketten für multinationale Unternehmen und öffentliche Institutionen in Europa. Die rund 60 Expertinnen und Experten von Dentsu Tracking werden ihre Dienstleistungen künftig unter der Marke Aricoma erbringen.

Aricoma hat die Division von dentsu übernommen. Dentsu Tracking hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und rund 60 Technologiespezialistinnen und -spezialisten, deren Teams vor allem in der Schweiz und in Spanien tätig sind. Es konzentriert sich auf die Sicherheit und Kontrolle von Lieferketten für Unternehmen, Regierungen und öffentliche Institutionen und unterstützt sie dabei, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in regulierten und sensiblen Umfeldern sicherzustellen. Dafür nutzt Dentsu Tracking digitale Technologien zur Datenerfassung und -analyse. Zu den Kunden zählen europäische Institutionen sowie nationale Regierungen innerhalb und ausserhalb der Europäischen Union, darunter das Vereinigte Königreich und Gibraltar, ebenso wie Luxusmarken und Unternehmen aus der Uhrenindustrie.

„Aricoma hat sich nicht nur zu einem führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen in seinem Heimatmarkt entwickelt, sondern in den vergangenen Jahren auch zu einem wichtigen Akteur in Teilen Westeuropas. Wir freuen uns, neue Technologieexpertinnen und -experten in unserem Unternehmen willkommen zu heissen. Diese Lösungen helfen bedeutenden Institutionen und internationalen Unternehmen dabei, ihre Lieferketten zu überwachen. Gleichzeitig erweitern wir unsere Präsenz in der Schweiz und in Spanien“, sagte Milan Sameš, CEO von Aricoma.

„Kerntechnologien bilden das Rückgrat der Expertise von Aricoma. Ich bin überzeugt, dass wir dadurch unser gemeinsames Angebot für institutionelle und kommerzielle Kunden in ganz Europa erweitern können“, ergänzte Lukáš Texl, Vice President, Business Unit International, Aricoma, in die das neue Team integriert wird.

Mit dieser Akquisition stärkt Aricoma seine Position in westeuropäischen Märkten weiter. Im Jahr 2024 übernahm das Unternehmen den luxemburgischen Softwareentwickler NeoFacto, im Januar dieses Jahres folgten der slowenische SAP-Dienstleister Sapphir sowie die SAP-Division von Convotis in Österreich.

Aricoma ist Teil der Technologiesparte der Investmentgruppe KKCG, beschäftigt rund 2.300 Fachkräfte und erzielt einen Umsatz von 500 Millionen EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.aricoma.com.