  • 03.08.2026, 08:58:32
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  • OTS0020

Fahrbahnerneuerung auf der Trumauer Straße

Arbeiten auf der L156 südlich von Traiskirchen abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - 

Nachdem die Fahrbahn der Trumauer Straße im Zuge der Landesstraße L 156 in Trumau aufgrund des teilweise schlechten Straßenzustandes nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprochen hatte, hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die Fahrbahn der Trumauer Straße im Zuge der L 156 südlich von Traiskirchen zwischen Kilometer 1,650 und 2,450 auf einer Länge von rund 800 Metern zu erneuern. Diese Ende Juni 2026 begonnenen Arbeiten sind nunmehr abgeschlossen.

Dabei wurde nach den Vorarbeiten wie dem Schneiden der Bankette die Fahrbahn der L 156 abgefräst und anschließend mit zwei Asphaltschichten wiederhergestellt. Abschließend wurden die Leitpflöcke versetzt und das Bankett wieder neu hergestellt. Die Vor- und Abschlussarbeiten haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei Baden ausgeführt, die Asphaltarbeiten erfolgten unter halbseitiger Sperre durch die Firma PORR Bau GmbH. Die Gesamtbaukosten von rund 212.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Christoph Schodl, und e-mail [email protected].

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Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
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