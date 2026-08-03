LH Mikl-Leitner empfängt neuen NDU-Rektor Christoph Wecht

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat kürzlich den neuen Rektor der New Design University (NDU), Christoph Wecht, zu einem Antrittsbesuch empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Weiterentwicklung der Universität, ihre Rolle im niederösterreichischen Innovationsnetzwerk sowie neue Impulse für Kreativwirtschaft, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und nachhaltige Gestaltung.

„Die New Design University nimmt eine wichtige Rolle in unserer Hochschullandschaft ein. Sie verbindet Kreativität, Wissenschaft und unternehmerisches Denken und stärkt damit genau jene Kompetenzen, die Niederösterreich für die kommenden Jahre braucht. Mit ihren Studienangeboten und Forschungsprojekten ist die NDU ein zentraler Innovationsmotor und ein bedeutender Standortfaktor für St. Pölten und das ganze Land“, betont die Landeshauptfrau.

Christoph Wecht unterstreicht: „Die Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich ist von großer Wertschätzung und einem gemeinsamen Verständnis für die Bedeutung von Hochschulen als Innovationspartner geprägt. Die NDU bringt ihre Stärken in Gestaltung, Technologie und Wirtschaft aktiv in die Weiterentwicklung der Forschungslandschaft und des tertiären Bildungsbereichs ein. Gemeinsam wollen wir Impulse setzen, Talente fördern und den Innovationsstandort Niederösterreich nachhaltig stärken.“

Die New Design University, getragen von der Wirtschaftskammer Niederösterreich, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer profilstarken Universität für Gestaltung, Technik und Wirtschaft entwickelt. Mit ihren Studiengängen, Forschungsprojekten und Kooperationen trägt sie maßgeblich zur Weiterentwicklung der niederösterreichischen Kreativwirtschaft und zur Stärkung des Innovationsstandorts bei. „Die NDU ist ein Ort, an dem Zukunft entsteht – durch junge Talente, durch mutige Ideen und durch die Verbindung von Wissenschaft und Praxis. Hier wird entwickelt, geforscht und ganz wichtig, Wissen und Knowhow in die Wirtschaft transferiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Rektor Wecht und auf viele neue Impulse für unser Land“, sagt Mikl-Leitner.