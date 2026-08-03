SalzburgMilch Innovation 2026: Alex und Lisa neu in Europas erster On-the-go-Kartonflasche

Salzburg (OTS) -

Österreichs drittgrößte Molkerei setzt bei ihren Klassikern Alex Schoko-Milch und Lisa Vanille-Milch künftig auf eine neuartige, besonders konsumentenfreundliche Kartonflasche. Die innovative 250-ml-Verpackung bietet dank eines großen, zentral positionierten, wiederverschließbaren Drehverschlusses hohen Trinkkomfort für unterwegs. Zusätzlichen Mehrwert schafft die Überarbeitung der Rezepturen auf Basis aktueller Ernährungsempfehlungen: Alex Schoko- und Lisa Vanille-Milch enthalten ab sofort weniger Zucker und sind mit Vitamin D und Calcium angereichert.

SalzburgMilch bleibt auf Innovationskurs: Die beiden beliebten Marken-Klassiker Alex Schoko- und Lisa Vanille-Milch wurden kürzlich einem Verpackungsrelaunch unterzogen, der nicht nur eine erneute Optimierung der Rezeptur und eine Designüberarbeitung umfasst, sondern auch einen neuen Verpackungstyp: Als erstes lebensmittelproduzierendes Unternehmen Europas setzt SalzburgMilch bei der Abfüllung der beiden Milchmischgetränke auf das vollkommen neuartige, anwenderfreundliche Verpackungsformat SIG DomeMini. Dabei handelt es sich um eine besonders handliche Kartonflasche mit einem großen, zentral positionierten, wiederverschließbaren Schraubverschluss, der gegenüber herkömmlichen Gebinden einen wesentlichen Vorteil bringt: Nach dem Öffnen der Packung kann diese wieder dicht verschlossen werden, der Inhalt bleibt geschützt und kann nicht auslaufen. Damit trägt die Getränkeverpackung dem allgemeinen Trend zum Konsum unterwegs Rechnung und erleichtert das komfortable Trinken direkt aus der Verpackung. Das schafft Flexibilität und ermöglicht den Genuss in Etappen. So erfüllt das Produkt perfekt die Anforderungen der modernen, mobilen Lebenswelt. Durch den Wegfall des sonst üblichen Strohhalms werden zudem Verpackungsbestandteile eingespart.

Überarbeitete Rezepturen mit funktionalem Mehrwert

Aber auch bei den Optimierungen der Rezepturen von Alex und Lisa gelang es SalzburgMilch, einen funktionalen Mehrwert zu schaffen: Beide Milchmischgetränke enthalten künftig weniger Zucker und sind gleichzeitig mit Vitamin D und Calcium angereichert. Dazu Florian Schwap, Head of Marketing, Sustainability & Innovation bei SalzburgMilch: „Bei der Weiterentwicklung der Rezepturen haben wir unseren Fokus speziell darauf gelegt, neueste ernährungsphysiologische Erkenntnisse und geschmackliche Anforderungen harmonisch miteinander in Einklang zu bringen. Unseren Produktentwicklern ist es gelungen, diese Herausforderung bravourös zu meistern: Alex und Lisa bestechen auch weiterhin mit ihrem bei Klein und Groß beliebten besonders schokoladigen beziehungsweise vanilligen, cremigen Geschmack.“ Bei der Reduktion des Zuckergehalts beider Milchmischgetränke orientierte sich die SalzburgMilch an den wissenschaftlich fundierten Empfehlungen der Experten von SIPCAN, der Initiative für ein gesundes Leben. Die Überarbeitung der Rezepturen sieht Schwap als weiteren wichtigen Schritt in den umfassenden Bemühungen der SalzburgMilch für eine gesunde und bewusste Ernährung: „Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung als lebensmittelproduzierender Betrieb bewusst und passen den Zuckergehalt unserer Produkte regelmäßig an die aktuellen SIPCAN-Werte an. Speziell im Kinder-Segment rückt dieser Aspekt als kaufentscheidender Faktor für Eltern immer mehr in den Fokus. Deshalb liegen jetzt auch bei Alex Schoko-Milch und Lisa Vanille-Milch die Zuckergehalte mit 8,9 g/100 ml auch noch um 19 % niedriger als die maximale Empfehlung der Experten.“

Softer Design-Relaunch stärkt Präsenz am Point of Sale

Für zusätzliche Prägnanz und eine noch stärkere Regalwirkung sorgt schließlich ein behutsamer Design-Relaunch der Alex- und Lisa-Verpackungen. Die beliebten Illustrationen von Alex und Lisa wurden als zentrale Figuren neu in Szene gesetzt, ohne dabei ihren charakteristischen Wiedererkennungswert zu verlieren. Das insgesamt klare und auffällige Layout und der Einsatz kräftiger Farben mit Signalwirkung erleichtern den Konsumentinnen und Konsumenten die rasche Sortendifferenzierung und Auffindbarkeit im Regal. Dank der deutlich schlankeren Kartonflaschen heben sich die Produkte zudem optisch von herkömmlichen Getränkekartons im Wettbewerbsumfeld ab und sorgen so für eine starke, eigenständige Präsenz am Point of Sale.

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