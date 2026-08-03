BÄRENWALD Arbesbach wird erweitert und modernisiert

St. Pölten (OTS) -

Der BÄRENWALD Arbesbach ist ein Projekt der international tätigen Stiftung für Tierschutz „Vier Pfoten“ und dient der Rettung von Bären aus schlechter Haltung sowie zur Vermittlung von Tierschutzwissen. Mit Unterstützung der ecoplus Regionalförderung wird das Angebot nun erweitert und modernisiert.

„Der BÄRENWALD Arbesbach zeigt eindrucksvoll, wie Tierwohl, Naturerlebnis und Wissensvermittlung Hand in Hand gehen können. Hier lernen Kinder und Erwachsene nicht nur die Geschichte geretteter Bären kennen, sondern auch wie wichtig ein respektvoller Umgang mit Menschen, Tier und Natur ist. Mit der Weiterentwicklung dieses einzigartigen Standorts stärken wir den Tierschutz, den Tourismus und die regionale Wertschöpfung gleichermaßen – und gestalten damit aktiv die beste Zukunft für unsere Kinder“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich der BÄRENWALD stetig weiterentwickelt und erstreckt sich mittlerweile über eine Fläche von 24.000 Quadratmetern mit sechs Gehegen. „Mit jährlich rund 35.000 Besucherinnen und Besuchern ist der BÄRENWALD Arbesbach ein beliebtes Ausflugsziel im Waldviertel. Die laufende Weiterentwicklung steigert die Qualität des Angebots“, so Mikl-Leitner.

Mit Unterstützung der ecoplus Regionalförderung wird im BÄRENWALD Arbesbach ein Ausbau- und Modernisierungsprojekt umgesetzt. Das bestehende Bärenwaldhaus wird um ein barrierefrei zugängliches Dachgeschoss erweitert. Dadurch entstehen zusätzliche Ausstellungsflächen, ein Multifunktionsraum für Bildungs- und Vermittlungsarbeit sowie eine Aussichtsterrasse. Darüber hinaus wird die bestehende Indoor-Ausstellung inhaltlich und technisch modernisiert und der Eingangsbereich mit neuen Elementen und Informationsangeboten attraktiver gestaltet, um das Besuchererlebnis insgesamt weiter zu verbessern.

„Mit den Erweiterungsmaßnahmen des BÄRENWALDS investieren wir in die Zukunft des Standorts. Die neuen Räumlichkeiten sowie die Modernisierung der Ausstellung ermöglichen es uns, Bildungs- und Vermittlungsangebote weiter auszubauen und noch besser auf die Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen“, hebt Gabriela Schwott, Verwaltungskoordinatorin & Tour Guide BÄRENWALD Arbesbach, hervor.

ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki und ecoplus Prokurist Bernhard Ebner ergänzen: „Mit unserer Regionalförderung unterstützen wir Investitionen in die Infrastruktur, die einen besonderen Beitrag zur regionalwirtschaftlichen Entwicklung leisten. Der BÄRENWALD Arbesbach ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie nachhaltige Investitionen langfristig Wirkung entfalten.“

Weitere Informationen: ecoplus – Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, Markus Steinmaßl, Telefon 02742/9000-19619, E-Mail [email protected]