14 Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben drei Fußgänger, zwei Motorradlenker, zwei Pkw-Lenker, ein E-Bike-Lenker, ein E-Scooter-Lenker, ein Klein-Lkw-Lenker, ein Leichtmotorradlenker, ein Mitfahrer in einem Pkw, ein Radfahrer und ein Traktorlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 27. Juli 2026, in Wien-Döbling, bei dem einer der oben erwähnten Fußgänger getötet wurde. Ein 72-jähriger Pkw-Lenker brachte seinen 87-jährigen Bekannten mit dem Pkw nach Hause, nach dem Aussteigen aus dem Auto stürzte der 87-Jährige und wurde beim Einparken von dem Pkw überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückten acht der 14 verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Acht Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, drei auf Landesstraßen L, zwei auf Gemeindestraßen und eine auf einer Autobahn und ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich, jeweils zwei in Salzburg, Steiermark und Tirol und je einer im Burgenland, Kärnten, Oberösterreich und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in je drei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung, in zwei Fällen ein Fehlverhalten des Fußgängers und in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung des Lenkers und eine Übermüdung. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 2. August 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 212 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 231 und 2024 193.