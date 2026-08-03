25 Herzensprojekte zeigen die Vielfalt der Jugend:info NÖ

St. Pölten (OTS) -

Seit 25 Jahren begleitet die Jugend:info NÖ junge Menschen mit Information, Beratung und Orientierung durch unterschiedliche Lebensphasen. Anlässlich des Jubiläums rückt die Jugend:info NÖ im Rahmen ihrer Sommerkampagne „25 Herzensprojekte“ jene Angebote in den Mittelpunkt, die ihre Arbeit besonders prägen. Von Jugendbeteiligung und Rechtsinformation über internationale Mobilitätsprogramme bis hin zur Jugend:karte NÖ zeigt die Kampagne, wie breit das Spektrum moderner Jugendinformation heute aufgestellt ist.

„Die Jugend:info NÖ ist seit einem Vierteljahrhundert eine verlässliche Anlaufstelle für junge Menschen in Niederösterreich. Sie informiert, begleitet und unterstützt Jugendliche in wichtigen Lebensfragen und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Jugendarbeit in unserem Bundesland“, betont Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die vorgestellten Herzensprojekte reichen vom NÖ Jugend:Redewettbewerb über die Initiative Wir.Feiern.Sicher! und die Jugend:karte NÖ bis hin zu Beratungsangeboten in den Bereichen Bildung, Recht, Europa und kommunale Jugendarbeit. Gemeinsam stehen sie stellvertretend für zahlreiche weitere Angebote, mit denen die Jugend:info NÖ jährlich tausende Jugendliche, Gemeinden, Schulen, Vereine und Organisationen erreicht.

„Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der Themen und Angebote. Die Jugend:info NÖ schafft es seit vielen Jahren, nah an den Lebenswelten junger Menschen zu bleiben und gleichzeitig Gemeinden, Schulen, Eltern und Organisationen mit ihrer Expertise zu unterstützen“, so Teschl-Hofmeister.

Die Kampagne „25 Herzensprojekte“ läuft in den Sommermonaten Juli und August auf der Website sowie den Social-Media-Kanälen der Jugend:info NÖ. Woche für Woche werden Projekte, Angebote und Services vorgestellt, die zeigen, wie vielfältig, modern und praxisnah Jugendinformation in Niederösterreich gelebt wird.

Weitere Informationen zu den „25 Herzensprojekten“ der Jugend:info NÖ unter: www.jugendinfo-noe.at

Für Rückfragen: Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]