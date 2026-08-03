Verpackungs-Startup SUPASO sichert sich frisches Kapital für die Internationalisierung

Löffelbach, Hartberg (OTS) -

Die SUPASO FlexCo hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, angeführt von einer Angel Investoren Gruppe um Steve Jeitler gemeinsam mit der RLB Steiermark und FMMS Beteiligungs GmbH. Der steirische Hersteller nachhaltiger Isolierverpackungen als Alternative zu Styropor setzt das frische Kapital ein, um seine Produktionskapazitäten auszubauen und die Internationalisierung des Geschäfts voranzutreiben.