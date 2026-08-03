  • 03.08.2026, 08:05:03
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  • OTS0006

Verpackungs-Startup SUPASO sichert sich frisches Kapital für die Internationalisierung

Gerald Jeitler GmbH, Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steiermark und FMMS investieren in Produktionsausbau und Internationalisierung des Hartberger Jungunternehmens

Investoren und SUPASO Gründerteam
Löffelbach, Hartberg (OTS) - 

Die SUPASO FlexCo hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, angeführt von einer Angel Investoren Gruppe um Steve Jeitler gemeinsam mit der RLB Steiermark und FMMS Beteiligungs GmbH. Der steirische Hersteller nachhaltiger Isolierverpackungen als Alternative zu Styropor setzt das frische Kapital ein, um seine Produktionskapazitäten auszubauen und die Internationalisierung des Geschäfts voranzutreiben.

Rückfragen & Kontakt

SUPASO FlexCo
Mag. iur Fabian Gems, MA
Geschäftsführender Gesellschafter
Telefon: +436605760797
E-Mail: [email protected]

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