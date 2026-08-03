- 03.08.2026, 08:03:32
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Internationaler Holocaust-Gedenktag am 2. August: Erinnerung braucht einen würdigen Ort
Voice of Diversity erneuert Forderung nach einem zentralen Mahnmal für die Opfer des Holocaust an den Roma – insbesondere auch der Lovara – und Sinti am Schmerlingplatz
Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages gedachte der Verein Voice of Diversity der rund 500.000 im Holocaust ermordeten Roma und Sinti. Dabei wurde auch an die Lovara, eine der größten Roma-Gruppen Österreichs, erinnert, deren Geschichte und Schicksal stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden müssen.
Der 2. August erinnert an die Ermordung der letzten rund 4.300 Roma und Sinti im sogenannten „Zigeunerfamilienlager“ Auschwitz-Birkenau in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 und steht heute weltweit für das Gedenken an den Holocaust an den Roma und Sinti.
Aus diesem Anlass erneuert Voice of Diversity seine Forderung nach einem zentralen Mahnmal am Schmerlingplatz. Zwischen Parlament und Justizpalast würde ein würdiger Erinnerungsort entstehen – sichtbar im Herzen der Demokratie und als bleibendes Zeichen gegen Antiziganismus, Rassismus und das Vergessen.
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