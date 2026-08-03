  • 03.08.2026, 08:03:32
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Internationaler Holocaust-Gedenktag am 2. August: Erinnerung braucht einen würdigen Ort

Voice of Diversity erneuert Forderung nach einem zentralen Mahnmal für die Opfer des Holocaust an den Roma – insbesondere auch der Lovara – und Sinti am Schmerlingplatz

Erinnerung darf nicht an den Rand gedrängt werden – weder historisch noch räumlich. Ein nationales Mahnmal für die Opfer des Holocaust an den Roma – darunter die Lovara – und Sinti gehört ins Herz unserer Demokratie. Der Verein Voice of Diversity setzt sich seit vielen Jahren für eine lebendige Erinnerungskultur und für die gesellschaftliche Sichtbarkeit der Roma in ihrer gesamten Vielfalt ein. Dazu gehört auch, die Geschichte der Lovara als bedeutender Teil der österreichischen Roma-Community sichtbar zu machen.
Wien 1010, Schmerlingplatz (OTS) - 

Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages gedachte der Verein Voice of Diversity der rund 500.000 im Holocaust ermordeten Roma und Sinti. Dabei wurde auch an die Lovara, eine der größten Roma-Gruppen Österreichs, erinnert, deren Geschichte und Schicksal stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden müssen.

Der 2. August erinnert an die Ermordung der letzten rund 4.300 Roma und Sinti im sogenannten „Zigeunerfamilienlager“ Auschwitz-Birkenau in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 und steht heute weltweit für das Gedenken an den Holocaust an den Roma und Sinti.

Aus diesem Anlass erneuert Voice of Diversity seine Forderung nach einem zentralen Mahnmal am Schmerlingplatz. Zwischen Parlament und Justizpalast würde ein würdiger Erinnerungsort entstehen – sichtbar im Herzen der Demokratie und als bleibendes Zeichen gegen Antiziganismus, Rassismus und das Vergessen.

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Valerie Stojka
Telefon: 06642436545

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