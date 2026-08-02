  • 02.08.2026, 18:54:02
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Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Monika Helfer

Wien (OTS) - 

„Monika Helfer gehörte zu den prägenden Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Mit ihrer unverwechselbaren Sprache und ihrer besonderen Art des Erzählens schuf sie Werke, die weit über Österreich hinaus gelesen und geschätzt werden. Wien war für sie über viele Jahre ein wichtiger Ort des literarischen Lebens und des Austauschs. Ihr literarisches Schaffen hat die österreichische Literatur nachhaltig bereichert. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt ihrer Familie, sowie allen, die ihr verbunden waren“, reagierte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit auf den Tod der Schriftstellerin.

„Monika Helfer verstand es wie kaum eine andere, aus persönlichen Erinnerungen und Familiengeschichten große Literatur zu schaffen. Mit sprachlicher Klarheit, feiner Beobachtungsgabe und großer Empathie erzählte sie von den Brüchen des Lebens, ohne jemals laut werden zu müssen. Gerade diese literarische Haltung machte ihr Werk so unverwechselbar“, betonte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

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