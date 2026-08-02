ÖAMTC: Erhebliche Verzögerungen im Reiseverkehr seit Sonntagmorgen

Wien (OTS) -

„Seit den frühen Morgenstunden sind die Transitrouten in Fahrtrichtung Süden stark überlastet, der Schwerpunkt liegt auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg und abschnittsweise in Kärnten vor den Tunnelbereichen, Kolonnenverkehr und über eine Stunde Zeitverlust konnten auch vor dem Karawankentunnel (A11) bei der Einreise nach Slowenien beobachtet werden“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Dichter Urlauberverkehr machte sich entlang der Tauern Autobahn (A10), insbesondere zwischen Golling und St. Michael im Lungau, immer wieder bemerkbar. Vor allem vor den Tunnelbereichen, wie etwa dem Helbersbergtunnel, konnte der Verkehr nur mehr blockweise abgefertigt werden. Nach Angaben des ÖAMTC wurde auch in Kärnten vor dem Karawankentunnel (A11) eine Blockabfertigung ausgerufen, der Stau reichte sieben Kilometer weit zurück. Auf der Süd Autobahn (A2) mussten sich Reisende insbesondere ab Bad St. Leonhard in Fahrtrichtung Süden über eine halbe Stunde in Geduld üben.

Auch in Tirol geriet der Verkehr immer wieder ins Stocken, Verzögerungen gab es auf der Brenner Autobahn (A13) ab der Mautstelle Schönberg in Richtung Brennerpass. Die Fernpassstrecke (B179) war ebenfalls stark überlastet, kilometerlange Staus wurden abschnittsweise zwischen Reutte-Süd und Nassereith verzeichnet.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Fortsetzung möglich)

Dzana Poturovic, BSc.