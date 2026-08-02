Ozon-Warndienst: Entwarnung

Wien (OTS) -

Die Informationsschwelle gemäß des Ozongesetzes wird nach den nach den in den letzten Tagen aufgetretenen Überschreitungen derzeit an keiner der Messstellen im Ozonüberwachungsgebiet 1 Nordostösterreich mehr überschritten. Aufgrund der meteorologischen Situation sind für den weiteren Tagesverlauf und den morgigen Tag keine weiteren Überschreitungen der Informationsschwelle zu erwarten.

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(Schluss)