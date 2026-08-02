- 02.08.2026, 10:06:32
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- OTS0010
Ozon-Warndienst: Entwarnung
Bericht vom 2. Juli 2026 um 9 Uhr
Die Informationsschwelle gemäß des Ozongesetzes wird nach den nach den in den letzten Tagen aufgetretenen Überschreitungen derzeit an keiner der Messstellen im Ozonüberwachungsgebiet 1 Nordostösterreich mehr überschritten. Aufgrund der meteorologischen Situation sind für den weiteren Tagesverlauf und den morgigen Tag keine weiteren Überschreitungen der Informationsschwelle zu erwarten.
Weitere Informationen über die Wiener Luftqualität:
- 4000/8820 - Ozonix: Computer-Tonbanddienst
- www.wien.at/ma22/luftgue.html
(Schluss)
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