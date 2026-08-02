Hanel-Torsch: Endspurt für „Blühendes Zuhause“ – jetzt Fotos einreichen!

Wien (OTS) -

Die Suche nach Wiens schönsten Pflanzenwelten geht in die entscheidende Phase: Noch bis 16. August können Wiener*innen mit grünem Daumen ihre Fotos für den Wettbewerb „Blühendes Zuhause“ einreichen. Ob Balkon, Fensterbrett, Gemeinschaftsgarten oder begrünter Innenhof – gesucht sind kreative, naturnahe und liebevoll gepflegte eigene grüne Lieblingsplätze aus allen Teilen der Stadt.

„Viele kleine oder größere Grünoasen zeichnen diese Stadt aus. Nicht nur die weitläufigen Parkanlagen, sondern auch unzählige liebevoll betreute Balkone, Terrassen, Gärten und Gemeinschaftsgärten prägen das Stadtbild und tragen zur Wohn- und Lebensqualität bei. Wer noch nicht beim Fotowettbewerb mitgemacht hat, sollte die Gelegenheit jetzt nutzen und die besten Bilder einreichen. Denn mit dem Bewerb wollen wir Danke sagen bei den vielen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Jetzt neu: Kategorien, Bezirkswettbewerb und Gemeindebaupreis

Der Fotowettbewerb wartet heuer mit mehreren Neuerungen auf. Erstmals werden die Gewinner*innen in vier thematischen Kategorien ermittelt: „Insektenparadies“, „Naschplatzerl“, „Wilde Schönheit“ und „Klein, aber oho!“. Damit werden aktuelle Trends wie naturnahes Gärtnern, Artenvielfalt und Selbstversorgung stärker in den Mittelpunkt gerückt. Gleichzeitig sind die Kategorien breit genug, dass fast alle Hobbygärtner*innen mitmachen können.

Für Spannung sorgt der ebenfalls neue Wettkampf der Bezirke. Auf www.bluehendeszuhause.atzeigt eine interaktive Wien-Karte, aus welchen Bezirken aktuell die meisten Einsendungen stammen. Mit jeder Einreichung sammelt der eigene Bezirk einen weiteren Beitrag für das Ranking.

Derzeit haben Donaustadt, Favoriten und Floridsdorf die Nase vorne, doch bis zum Ende der Einreichfrist bleibt das Rennen um den Titel des aktivsten Gartenbezirks offen.

Auch der Gemeindebau-Preis wird heuer das erste Mal vergeben. Ausgezeichnet werden jene drei Wiener Gemeindebauten, aus denen die meisten Einreichungen stammen. Ziel ist es, möglichst viele Bewohner*innen einer Wohnhausanlage zum Mitmachen zu motivieren und die Freude am Garteln sowie an der Begrünung des eigenen Wohnumfelds weiter zu fördern. Gleichzeitig zeigt der Wettbewerb, mit wie viel Engagement die Bewohner*innen ihre Wohnhausanlagen gestalten und damit zu einem attraktiven und lebenswerten Wohnumfeld beitragen.

Jetzt noch schnell dabei sein!

Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert: Foto machen, auf www.bluehendeszuhause.at hochladen und schon ist man im Rennen um attraktive Preise. Die Gewinner*innen werden von einer Fachjury rund um Biogärtner Karl Ploberger ausgewählt. Auf sie warten hochwertige Sachpreise sowie signierte Bücher des beliebten Gartenexperten.

Einsendeschluss ist der 16. August 2026.