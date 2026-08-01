Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod von Karin Kathrein

Wien (OTS) -

“Karin Kathrein hat das österreichische Theater über Jahrzehnte mit außergewöhnlicher Fachkenntnis, analytischer Schärfe und großer Leidenschaft begleitet. Als langjährige Vorsitzende der Jury des Nestroy-Theaterpreises hat sie maßgeblich dazu beigetragen, herausragende künstlerische Leistungen sichtbar zu machen und zu würdigen. Ihr unabhängiger Blick und ihre profunde Kenntnis der darstellenden Kunst machten sie zu einer der wichtigsten Theaterkritikerinnen des Landes. Mein Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen, die ihr verbunden waren”, reagierte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod der Theaterkritikerin und Theaterwissenschafterin.

Karin Kathrein wurde 1938 in Wien geboren. Für ihre Verdienste wurde sie unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.