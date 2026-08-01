ÖAMTC: Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg sorgt für starken Reiseverkehr Richtung Süden

Wien (OTS) -

Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg hat sich der Reiseverkehr auf den Haupttransitrouten Richtung Süden wie erwartet massiv verstärkt. Bereits seit den Vormittagsstunden verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen kilometerlange Staus auf den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen, speziell in Salzburg und Kärnten. Im weiteren Tagesverlauf werden die Staus in Richtung Süden deutlich zunehmen.

Starken Urlauberverkehr gab es auf der West Autobahn (A1) zwischen Grenzübergang Walserberg und dem Knoten Salzburg, auf der Tauern Autobahn (A10) setzte sich der Reiseverkehr Richtung Süden fort – speziell vom Knoten Pongau bis zur Blockabfertigung vor der Einhausung Flachau mussten Reisende immer wieder mit Stop-and-go-Verkehr und längeren Fahrzeiten bis zu einer Stunde rechnen.

Verkehrsbehinderungen wurden auch auf der Tauern Autobahn in Kärnten verzeichnet, zwischen Spittal an der Drau und Villach musste mit einer halben Stunde zusätzlicher Fahrtzeit in Richtung Süden gerechnet werden, wie etwa vor dem Oswaldibergtunnel. Auf der Süd Autobahn (A2) im Baustellenbereich Modriach und Packsattel kam der Verkehr immer wieder ins Stocken. Am Grenzübergang vor dem Karawankentunnel (A11) wurde der Kolonnenverkehr blockweise abgefertigt, bei der Einreise nach Slowenien betrug der Zeitverlust eineinhalb Stunden.

In der Steiermark sorgte ein Unfall auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor dem Gleinalmtunnel für weitere Behinderungen und einer Wartezeit von über einer Stunde. Zudem wurde dichter Kolonnenverkehr im Abschnitt Übelbach bis Graz in Fahrtrichtung Süden beobachtet, dieser wurde vor Tunnelbereichen blockweise abgefertigt.

Am heutigen Reisesamstag haben insbesondere Unfälle auf der West Autobahn (A1) in Niederösterreich und auf der Innkreis Autobahn (A8) in Oberösterreich für längere Wartezeiten gesorgt. Auf der A1 zwischen St. Pölten-Süd und Loosdorf verursachte ein Auffahrunfall rund 30 Minuten Zeitverlust und etwa vier Kilometer Stau. Ein schwerer Lkw-Unfall auf der A8 im Bereich Haag am Hausruck und Meggenhofen sorgte für erhebliche Verzögerungen, der Stau reichte bis nach Ried im Innkreis zurück.

Der ÖAMTC empfiehlt, ausreichend Zeitreserven einzuplanen, aktuelle Verkehrsinformationen laufend zu verfolgen und genügend Getränke für längere Wartezeiten mitzuführen.

Über die Verkehrslage in Tirol sowie die Auswirkungen der Sperre des Fernpasses (B179) wird gesondert berichtet.

AVISO: Stauberater Florian Thaler ist am Samstagvormittag im Einsatz und steht für Interviews zur Verfügung.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Fortsetzung möglich)

Dzana Poturovic