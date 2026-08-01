  • 01.08.2026, 08:07:02
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FPÖ – Nepp: Ludwig feiert Projekte, die nie kommen

Das nächste SPÖ-Luftschloss ist geplatzt

Wien (OTS) - 

„Die SPÖ hat den Wienerinnen und Wienern eine europäische KI-Gigafactory als Zukunftsprojekt verkauft. Heute ist klar: Wien geht leer aus. Das ist eine Blamage für Bürgermeister Ludwig und seine Stadtregierung“, erklärt der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp.

„Es ist mittlerweile ein Muster bei der Ludwig-SPÖ: Große Projekte werden medial gefeiert, bevor überhaupt klar ist, ob sie jemals Realität werden. Am Ende bleiben den Wienern nur Ankündigungen, Schlagzeilen und viel heiße Luft“, so Nepp. Besonders skandalös sei, dass die Stadt offenbar bereits in Vorleistungen gegangen ist und viel Geld in PR-Leistungen investiert wurde.

„Während die Wienerinnen und Wiener mit immer höheren Gebühren und Belastungen kämpfen, verliert diese Stadtregierung den Blick für die tatsächlichen Probleme und scheitert bei den großen Zukunftsthemen. Ludwig produziert lieber PR-Erfolge als echte Ergebnisse“, kritisiert Nepp.

„Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, warum dieses Projekt gescheitert ist, warum bereits öffentliche Mittel in Vorleistungen und PR-Maßnahmen geflossen sind und wer dafür die politische Verantwortung trägt“, fordert Nepp abschließend.

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