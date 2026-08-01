Gstöttner: „Aktuelle Inflationszahlen zeigen, dass Maßnahmen der Bundesregierung wirken“

Wien (OTS) -

„Die aktuellen Inflationszahlen zeigen, dass die Maßnahmen der Bundesregierung wirken. Mit den erreichten 2,7 Prozent bewegen wir uns weiter in Richtung des Inflationsziels von 2 Prozent, das unser Bundeskanzler Christian Stocker in der 2-1-0-Formel formuliert hat. Auch Expertinnen und Experten, wie etwa WIFO-Ökonom Josef Baumgartner oder Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk, haben bestätigt, dass die Maßnahmen der Bundesregierung einen inflationsdämpfenden Effekt haben. Das zeigt, dass die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und die Spritpreisbremse den Menschen und in weiterer Folge auch der Wirtschaft real helfen. Mit 2,7 Prozent liegt die Inflation in Österreich auch unter dem Durchschnitt der Eurozone von 2,9 Prozent. Auch der Vergleich mit Deutschland macht sicher, denn dort ist die Inflation im Vergleich zum Vormonat um ganze 0,5 Prozent auf 2,8 Prozent gestiegen, während sie in Österreich zum zweiten Mal in Folge um denselben Wert zurückgegangen ist. Dies zeigt, wie wichtig die umsichtigen Maßnahmen der Bundesregierung für die Inflationsbekämpfung sind“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Markus Gstöttner.

„Niedrigere Inflationszahlen sind kein Selbstzweck, sondern haben direkte Auswirkungen auf eine ganze Reihe von Preisindexierungen und künftige Kollektivvertragsverhandlungen. Der gesamtwirtschaftliche Effekt dieser Entwicklung darf folglich keinesfalls unterschätzt werden. Wir als Volkspartei werden daher weiter daran arbeiten, die Inflation auch in den kommenden Monaten weiter zu senken, das Leben der Menschen dadurch zu erleichtern und nicht zuletzt auch die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zu stärken“, so Gstöttner abschließend.