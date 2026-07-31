- 31.07.2026, 15:46:32
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Social-Media-Verbot: wichtige Orientierung für Eltern
Familienbund: Regelung schafft Klarheit im Familienalltag
Eltern wollen ihre Kinder gut begleiten, sie vor Gefahren schützen und sie möglichst gut ‚auf’s Leben‘ vorbereiten
„Das von der Bundesregierung beschlossene Social Media Verbot für unter 14-Jährige ist gut und wichtig“, erklärt Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs und führt aus: „Es gibt in Österreich ganz klare Regelungen für den Kinderschutz. Dazu zählen unter anderem das Glücksspiel, süchtigmachende Präparate wie Alkohol und Nikotin und auch wann und wo sich Kinder alleine aufhalten dürfen, ist sehr klar geregelt. Genau diese Regelungen braucht es auch im digitalen Raum. Mit dem Verbot von süchtigmachenden Inhalten werden diese Regelungen auf den digitalen Raum ausgeweitet.“
Ebenso sieht die Familienbund-Präsidentin mit diesem Verbot eine Orientierung für Eltern. „Wir wissen aus unseren Elternbildungsreihen, dass sich Eltern klare Richtlinien für die Nutzung von Online-Plattformen wünschen, damit sie diese klaren Regelungen im Familienalltag umsetzen können. Denn eines ist ganz klar:
Eltern wollen ihre Kinder gut begleiten, sie vor Gefahren schützen und sie möglichst gut ‚auf’s Leben‘ vorbereiten“, so Jachs. „
Damit die Information über „Wie? Was? Wann? Und Wo?“ in den Familien ankommt, braucht es leicht zugängige und verständliche Informationen für Erziehungsberechtigte. Und da wünschen wir uns als Familienorganisation breitaufgestellte Elternbildung zum Beispiel im Eltern-Kind-Pass verankert“, meint Johanna Jachs.
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