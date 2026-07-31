Social-Media-Verbot: wichtige Orientierung für Eltern

St. Pölten/Wien (OTS) -

„Das von der Bundesregierung beschlossene Social Media Verbot für unter 14-Jährige ist gut und wichtig“, erklärt Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs und führt aus: „Es gibt in Österreich ganz klare Regelungen für den Kinderschutz. Dazu zählen unter anderem das Glücksspiel, süchtigmachende Präparate wie Alkohol und Nikotin und auch wann und wo sich Kinder alleine aufhalten dürfen, ist sehr klar geregelt. Genau diese Regelungen braucht es auch im digitalen Raum. Mit dem Verbot von süchtigmachenden Inhalten werden diese Regelungen auf den digitalen Raum ausgeweitet.“