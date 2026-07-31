„Thema“: Antibabypille – Freiheit der Liebe oder Belastung für die Frau?

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 3. August 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Antibabypille – Freiheit der Liebe oder Belastung für die Frau?

„Mit der Pille hat mein Sexleben begonnen“, sagt TV-Star Chris Lohner. „Bis dahin war alles Pfui, was mit Sex zu tun hatte.“ Sie gehört zur ersten Generation von Frauen, die sich durch die Antibabypille sexuell emanzipieren konnte. Für Psychologin Gerti Senger ist das Verhütungsmittel ein Meilenstein der modernen Gesellschaft. Vor 75 Jahren wurde die erste Antibabypille entwickelt. Erstmals konnten Frauen selbstbestimmt über ihren Körper und ihre Lebensplanung entscheiden. Heute wird die Pille von vielen Frauen zunehmend kritisch hinterfragt. Nebenwirkungen, Gesundheit und die Verantwortung der Männer rücken stärker in den Fokus. Anne-Maria Neubauer und Markus Waibel haben recherchiert.

Europa brennt – Welche Gefahr droht Österreich?

„Um ein Uhr in der Nacht ist die Polizei gekommen und hat gesagt, wir müssen sofort gehen.“ Fluchtartig hat Familie Ruech aus Mieming in Tirol den Campingplatz im französischen Badeort Cap Ferret verlassen. In Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und Griechenland kämpfen Einsatzkräfte gegen die Flammen. In Frankreich hat erstmals eine Feuerwolke, ein sogenannter Wolkensturm, der Blitze und eigene Winde erzeugt, die Brände unberechenbar gemacht. Auch in Österreich brennt es. Auf welche Szenarien stellen sich die Feuerwehren ein? Und welche Rolle spielt die menschengemachte Erderhitzung? Pia Bichara und Michaela Rädler haben mit Betroffenen, Einsatzkräften und Expertinnen gesprochen.

Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt mit Behinderung

In Vorarlberg ist einem 50-Jährigen der Sprung aus der Behindertenwerkstatt in den ersten Arbeitsmarkt gelungen. Er ist nun in einer Trafik angestellt. Dies wurde durch ein unterstützendes Programm möglich. Eine junge Autistin aus Schwaz in Tirol und ihre Arbeitgeberin berichten, was der inklusive Arbeitsplatz im Café für ihr Leben und die Kundinnen und Kunden bedeutet. Durch den Spardruck werden Unterstützungsprogramme immer öfter gekürzt. In Salzburg hat eine Mutter, deren Sohn mit kognitiver Behinderung einen inklusiven Ausbildungsplatz zugesagt bekommen hatte, eine Absage erhalten. Eine „Thema“-Reportage von Andrea Poschmaier.

Auf den Spuren der Vergangenheit – Ein jüdisches Erbstück kehrt zurück

„Die Amphore ist eines der letzten Erinnerungsstücke an eine vertriebene Familie“, sagt Stefan Pucher. In seinem Elternhaus in Altaussee stand jahrzehntelang ein unscheinbarer Krug, dessen Herkunft rätselhaft war. Bis Pucher herausfand, dass dieser einst einer jüdischen Familie aus Bad Aussee gehört hat. Um die Amphore den Besitzern zurückzugeben, begibt er sich mit einem Freund nach Chicago. Eine emotionale Reise, die auch schmerzhafte Erinnerungen an eine Zeit hervorbringt, über die lange geschwiegen wurde. Savanka Schwarz und Alexander W. Rauscher berichten.