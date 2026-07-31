Summer City Camps mit mehr als 11.000 Kindern voll angelaufen

Wien (OTS) -

Die Sommerferien stellen viele Familien vor die Herausforderung, Betreuung für ihre Kinder zu organisieren. Mit den Summer City Camps bietet die Stadt Wien Österreichs größtes Ferienbetreuungsangebot: leistbar, pädagogisch hochwertig und mit einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm.

Die Summer City Camps der Stadt Wien, heuer bereits in der achten Auflage, ziehen zur Halbzeit eine beeindruckende Bilanz. Seit dem 6. Juli und noch bis 4. September 2026 stehen insgesamt rund 33.000 Plätze über alle neun Ferienwochen an 34 Schulstandorten, verteilt in ganz Wien, zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Wiener Schulkinder von 6 bis 12 Jahren im Freizeitprogramm sowie an Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf bis 14 Jahre, die inklusiv im regulären Setting bis 12 Jahre oder in Kleingruppen bis 14 Jahre betreut werden.

Erneut Rekordbeteiligung 2026

Das Erfolgsmodell der Summer City Camps basiert auf einer engen Zusammenarbeit der Stadt Wien mit BiM – Bildung im Mittelpunkt, dem Verein Hi Jump Wien und weiteren Organisationen aus dem Jugend- und Bildungsbereich. Die Fördermittel kommen von der Stadt Wien, MA 13 – Bildung und Jugend. Mit dem Anmeldestand von mehr als 11.000 Kindern verzeichnet das ganztägige Angebot in Camp-Format mit Mittagessen und gesunder Jause einen erneuten Höchststand. Das Ferienbetreuungsangebot begleitet Kinder mit abwechslungsreichen Programmpunkten aus Bewegung, Sport, Kreativität und gemeinschaftlichen Aktivitäten inklusive Museumsbesuchen oder Workshops durch die gesamte Sommerzeit. Ergänzend werden an vielen Standorten auch Angebote wie Schwimm- und Radfahrkurse angeboten.

Beim Besuch von Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling am Summer-City-Camp-Standort in der Ganztages-Mittelschule Roterdstraße in Ottakring, an dem die Kinderfreunde Wien für ein vielfältiges Programm sorgen, war der Auftritt des „Hiroshima Junior Marimba Ensembles“ aus Japan ein besonderer Höhepunkt. Die Kinder sind anlässlich des jährlichen Japan-Tages in Ottakring zu Besuch in Wien, um ein sichtbares Zeichen der besonderen, jahrelangen Verbundenheit zwischen dem Bezirk Ottakring und Japan zu setzen.

Emmerling: „Bildungs-Boost für die Kinder“

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling konnte nicht nur den Auftritt des Junior Ensembles bewundern, sondern auch die pädagogisch wertvolle Arbeit der Betreuer*innen mit den fast 100 Kindern am Standort Roterdgasse. „Die Summer City Camps sind eine wichtige Unterstützung für Wiener Familien und gleichzeitig ein regelrechter Bildungs-Boost für die Kinder über den Sommer. Neben Spaß, Abenteuer und neuen Freundschaften, die sich entwickeln, werden auch spielerisch Lerninhalte aufbereitet und vermittelt. Mein großer Dank gilt allen, die mit großem persönlichen Engagement und mit viel Tatkraft den täglichen Beweis liefern, wie wichtig dieses leistbare und hochwertige Ferienangebot in Wien ist. Sie alle sorgen dafür, dass jedes Kind in Wien die Chance auf schöne und spannende Sommerferien hat.“

Brigitte Bauer-Sebek, Leiterin der MA 13 – Bildung und Jugend, zeigte sich besonders beeindruckt von der sichtlichen Freude der Kinder: „Wir haben heute Kinder gesehen, die sogar in den Ferien gern in die Schule kommen, und was mir davon bleibt ist die Freude und Leichtigkeit, die jedem einzelnen Kind ins Gesicht geschrieben steht. Die Summer City Camps schaffen ein Gemeinschaftsgefühl, das auch über die Sommerferien hinaus anhält und weiterwirkt. Das Angebot steht für echten Austausch, für das Ausbrechen aus dem Alltag und für vielfältige Ferienabenteuer. Der Urlaub daheim entlastet Eltern und gibt ihnen die Sicherheit, dass ihre Kinder an einem guten Ort sind.“

Sommer: „Jedes Kind hat ein Recht auf schöne Ferien“

Tanja Sommer, fachliche Geschäftsführerin der BiM – Bildung im Mittelpunkt GmbH, welche als Koordinationsstelle der Summer City Camps fungiert, ergänzt: „Die Summer City Camps wurden 2019 mit dem Ziel ins Leben gerufen, Bildungschancen unabhängig von der sozialen Herkunft zu verbessern und Bildungsunterschiede zu verringern, anders formuliert: weil jedes Kind ein Recht auf schöne Ferien hat. Der Erfolg der Summer City Camps zeigt sich vor allem in der Entwicklung der Kinder: Sie entdecken ihre Stärken, machen neue Erfahrungen und starten mit mehr Selbstvertrauen sowie wichtigen sozialen Kompetenzen ins neue Schuljahr. Für uns ist das der schönste Beleg dafür, dass nachhaltige Bildungsangebote einen echten Unterschied machen und daran arbeiten wir von Jahr zu Jahr mit unseren Partner*innen im Sinne der Kinder stetig weiter.“

Die Koordination der freizeitpädagogischen Organisation und Umsetzung der Summer City Camps mit den bewährten Partnerorganisationen – ASKÖ WAT Wien, Interface Wien, Wiener Volkshochschulen, Wiener Familienbund, Wiener Jugendrotkreuz, Wiener Kinderfreunde und Zeitraum Wien – liegt auch dieses Jahr in den Händen des Vereins Hi Jump Wien. Dessen Geschäftsführer Stefan Neugeboren sagt: „Die Summer City Camps sind weit mehr als ein Ferienangebot – sie sind ein wichtiger Eckpfeiler der Ferienbetreuung für Wiener Kinder und Familien. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen schaffen wir ein Umfeld, in dem Kinder Neues entdecken, Freundschaften knüpfen und Selbstvertrauen entwickeln können. Mit spannenden und abwechslungsreichen Aktivitäten ermöglichen wir Sommerferien, die Freude machen, Gemeinschaft stärken und lange in Erinnerung bleiben.“

Und Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde unterstreicht: „Die Summer City Camps verbinden abwechslungsreiche Ferienbetreuung mit hoher pädagogischer Qualität. Als Wiener Kinderfreunde freuen wir uns, auch heuer wieder an mehreren Standorten ein Freizeitprogramm inklusiv und in Kleingruppen anzubieten, in denen Kinder mit und ohne Behinderungen ein selbstverständliches Miteinander erleben. Unsere qualifizierten Mitarbeiter*innen schaffen dabei eine Umgebung, in der alle Kinder eine unbeschwerte Ferienzeit verbringen können.“

Restplätze verfügbar

Für die 7. bis 9. Ferienwoche stehen in einzelnen Regionen im Freizeitprogramm noch freie Restplätze zur Verfügung.

Bei Interesse können Obsorgeberechtigte ihre Buchungsanfragen direkt an das Kund*innenservice des Geschäftsbereichs Wiener Ferien der BiM – Bildung im Mittelpunkt unter [email protected] übermitteln oder telefonisch während der Kund*innenservicezeiten von Mo - Do 9 - 12 und 13 bis 16 Uhr sowie Fr 9 bis 14 Uhr unter +43 1 524 25 09 46.

Mehr Info zu den Summer City Camps unter: www.summercitycamp.at

Ausblick auf 2027

Auch im nächsten Jahr setzt die Stadt Wien die Summer City Camps fort: Vom 5. Juli 2027 bis zum 3. September 2027 bietet die Stadt Wien erneut ein spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder an. Anmeldestart zur Sommerferienbetreuung wird voraussichtlich im März sein.

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