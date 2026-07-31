  • 31.07.2026, 12:18:32
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FPÖ – Nepp/Zmuegg: Rot-schwarzes Machtkartell muss zerschlagen werden

Ludwig muss zurücktreten – Wirtschaftskammer braucht personellen und organisatorischen Neustart

Wien (OTS) - 

„Der Rücktritt von Walter Ruck kann nur der erste Schritt gewesen sein. Das rot-schwarze Machtkartell rund um SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, das von Postenschacherei, Misswirtschaft und schwersten Korruptionsvorwürfen überschattet wird, muss zerschlagen werden. Ludwig kann nicht gleichzeitig Gegenstand massiver Vorwürfe sein und die Aufklärung selbst verantworten. Das geht sich nicht aus. Er muss daher unverzüglich zurücktreten“, erklärt Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp angesichts der jüngsten Enthüllungen rund um mutmaßliche Interventionen Ludwigs im Zusammenhang mit dem AUVA-Projekt.

Der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, Gerald Zmuegg, fordert einen vollständigen Neustart in der Wirtschaftskammer: „Ruck geht, das System bleibt – das darf es nicht spielen. Die Wirtschaftskammer Wien braucht eine personelle und organisatorische Erneuerung. Sie muss endlich wieder die Interessen der Unternehmer vertreten, anstatt Teil eines rot-schwarzen Machtapparates zu sein. Die Freiheitliche Wirtschaft Wien wird weiter für eine glaubwürdige, unabhängige und schlagkräftige Interessenvertretung der Wiener Unternehmer kämpfen.“

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