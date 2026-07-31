Start der neuen Folgen „Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“ und ORF-Premiere von Isabell Pannagls „Neues aus dem Dachgeschoss“

Wien (OTS) -

Knapp 20 Jahre Satiregeschichte mit Stermann und Grissemann! „DIE.NACHT Sommerfrische“ startet nun wöchentlich mit einer neuen Folge von „Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“: Ab Dienstag, dem 4. August 2026, gibt es um 21.55 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON ein Wiedersehen mit den besten Parodien, Sketches und Außenreportagen aus dem Kultformat. Anschließend drückt Isabell Pannagl, eine der lustigsten Comedians des Landes, mit unbarmherziger Pointensicherheit ihre Wuchteln dort, wo es herrlich weh tut. Mit ihrem aktuellen Programm „Neues aus dem Dachgeschoss“ lädt sie in ihr Oberstübchen. Die ORF-Premiere des Kabarettprogramms ist um 22.25 Uhr in ORF 1 zu sehen – und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON.

„Willkommen Österreich - Clips, Clips, Clips“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Dieser wilde, turbulente und intensive Ritt durch fast 20 Jahre Satiregeschichte bringt ein Wiedersehen mit jeder Menge Klassiker der bösen Parodie, der breiten Gags und des wilden Klamauks. Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind in Paraderollen als „Die Fischers“, als Top-Ermittler in „Soko Donau“ und als Horrorausgabe der TV-Köche „Andi & Alex“ zu sehen. Es gibt Highlightparodien auf Spitzenpolitiker wie Alexander Van der Bellen, Norbert Hofer und Herbert Kickl oder die Verlegerlegende Wolfgang Fellner. Auch die ganz speziellen Versionen von „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ dürfen genauso wenig fehlen wie die „Willkommen Österreich“-Außenreporter:innen Hermes, Dave, Mark Carnal und Hazel Brugger. Mit dabei sind natürlich auch die Synchron-Anarchos von Maschek.

„Isabell Pannagl: Neues aus dem Dachgeschoss“ (um 22.25 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Isabell Pannagls Oberstübchen ist voll mit Fragen: Wofür brauchen wir Schönheitsideale? Wie bin ich eine gute Mutter? Was esse ich morgen Mittag? Und wenn ich in diesem heißen Dachgeschoss paniert einschlafe, wache ich dann als frittiertes Schnitzel wieder auf? Mit der idealen Mischung aus Stand-Up und Gesang schreitet sie die Stationen einer Jungmutter ab, die auch alle anderen Lebensbereiche miteinschließt – die Nachbarin, den Supermarkteinkauf und die Katze. Den ganzen Wahnsinn des Lebens eben. Eine Aufzeichnung aus dem Mirage Wien.

Die weiteren „Sommerfrische“-Kabarett-Termine:

11. August: Gernot Kulis „Kulisionen“ (in zwei Teilen)

18. August: Maria Muhar „Storno“ (ORF-Premiere)

25. August: Severin Gröbner „ÜberHaltung“

1. September: Tricky Niki „Größenwahn“ (ORF-1-Premiere)

8. September: Heidelbeerhugo „10-Meter-Turm“ (ORF-Premiere)