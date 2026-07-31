  • 31.07.2026, 10:59:02
  • /
  • OTS0046

Start der neuen Folgen „Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“ und ORF-Premiere von Isabell Pannagls „Neues aus dem Dachgeschoss“

„DIE.NACHT Sommerfrische“ am 4. August in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Knapp 20 Jahre Satiregeschichte mit Stermann und Grissemann! „DIE.NACHT Sommerfrische“ startet nun wöchentlich mit einer neuen Folge von „Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“: Ab Dienstag, dem 4. August 2026, gibt es um 21.55 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON ein Wiedersehen mit den besten Parodien, Sketches und Außenreportagen aus dem Kultformat. Anschließend drückt Isabell Pannagl, eine der lustigsten Comedians des Landes, mit unbarmherziger Pointensicherheit ihre Wuchteln dort, wo es herrlich weh tut. Mit ihrem aktuellen Programm „Neues aus dem Dachgeschoss“ lädt sie in ihr Oberstübchen. Die ORF-Premiere des Kabarettprogramms ist um 22.25 Uhr in ORF 1 zu sehen – und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON.

„Willkommen Österreich - Clips, Clips, Clips“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Dieser wilde, turbulente und intensive Ritt durch fast 20 Jahre Satiregeschichte bringt ein Wiedersehen mit jeder Menge Klassiker der bösen Parodie, der breiten Gags und des wilden Klamauks. Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind in Paraderollen als „Die Fischers“, als Top-Ermittler in „Soko Donau“ und als Horrorausgabe der TV-Köche „Andi & Alex“ zu sehen. Es gibt Highlightparodien auf Spitzenpolitiker wie Alexander Van der Bellen, Norbert Hofer und Herbert Kickl oder die Verlegerlegende Wolfgang Fellner. Auch die ganz speziellen Versionen von „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ dürfen genauso wenig fehlen wie die „Willkommen Österreich“-Außenreporter:innen Hermes, Dave, Mark Carnal und Hazel Brugger. Mit dabei sind natürlich auch die Synchron-Anarchos von Maschek.

„Isabell Pannagl: Neues aus dem Dachgeschoss“ (um 22.25 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Isabell Pannagls Oberstübchen ist voll mit Fragen: Wofür brauchen wir Schönheitsideale? Wie bin ich eine gute Mutter? Was esse ich morgen Mittag? Und wenn ich in diesem heißen Dachgeschoss paniert einschlafe, wache ich dann als frittiertes Schnitzel wieder auf? Mit der idealen Mischung aus Stand-Up und Gesang schreitet sie die Stationen einer Jungmutter ab, die auch alle anderen Lebensbereiche miteinschließt – die Nachbarin, den Supermarkteinkauf und die Katze. Den ganzen Wahnsinn des Lebens eben. Eine Aufzeichnung aus dem Mirage Wien.

Die weiteren „Sommerfrische“-Kabarett-Termine:

11. August: Gernot Kulis „Kulisionen“ (in zwei Teilen)

18. August: Maria Muhar „Storno“ (ORF-Premiere)

25. August: Severin Gröbner „ÜberHaltung“

1. September: Tricky Niki „Größenwahn“ (ORF-1-Premiere)

8. September: Heidelbeerhugo „10-Meter-Turm“ (ORF-Premiere)

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright