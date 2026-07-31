Totschnig: Wasseraktiv Fotowettbewerb 2026 startet

Wien (OTS) -

Die aktuelle Trockenheit führt deutlich vor Augen, wie wertvoll und schützenswert unsere Wasserressourcen sind. Der Wasseraktiv Fotowettbewerb des Bundesministeriums für Land und Forstwirtschaft, Klima und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) lädt dazu ein, den Blick auf die besondere Bedeutung des Wassers zu richten. Gesucht werden kreative und überraschende Aufnahmen aus Österreich, die Wasser aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen.



Umweltminister Norbert Totschnig: „Wasser ist unsere wertvollste Lebensgrundlage und keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Wasseraktiv-Fotowettbewerb wollen wir zeigen, wie vielfältig und schützenswert unsere Wasserressourcen sind. Jedes Foto kann dazu beitragen, das Bewusstsein für einen sorgsamen Umgang mit unserem Wasser zu stärken. Ich lade alle Fotobegeisterten herzlich ein, ihren ganz persönlichen Blick auf das Wasser mit uns zu teilen.“



Wasser in allen seinen Facetten

Wasser ist unverzichtbar für Mensch, Tier und Pflanzen, schafft wertvolle Lebensräume und trägt wesentlich zu unserer Lebensqualität bei. Gleichzeitig bietet es eine beeindruckende Vielfalt an Motiven: vom Tautropfen am Morgen über Bäche, Flüsse und Seen bis hin zu Schnee und Eis.



Das diesjährige Motto „Wunder Wasser – Wasser Wunder“ lässt bewusst viel Raum für Kreativität. Eingereicht werden können eindrucksvolle österreichische Wasserlandschaften ebenso wie überraschende Details, besondere Lichtstimmungen oder persönliche Begegnungen mit dem Element Wasser.



Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen

Von 1. bis 31. August 2026 können bis zu fünf Fotos pro Person auf Wasseraktiv hochgeladen werden. Die besten Einreichungen werden durch ein Publikumsvoting und ein Juryvoting ermittelt. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten tolle Preise.



Über Wasseraktiv

Wasseraktiv bietet seit 2009 Wissen, aktuelle Informationen und Service rund um das Thema Wasser. Mit Beteiligungsmöglichkeiten wie dem jährlichen Fotowettbewerb lädt die Plattform eine breite Öffentlichkeit dazu ein, sich aktiv mit der Ressource Wasser auseinanderzusetzen. Das Angebot ist vor allem online und in den sozialen Medien präsent.



Weiterführende Informationen

Hier einreichen: Wasseraktiv Fotowettbewerb 2026