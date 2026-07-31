  • 31.07.2026, 10:46:02
  • /
  • OTS0043

Totschnig: Wasseraktiv Fotowettbewerb 2026 startet

Ab 1. August unter dem Motto „Wunder Wasser – Wasser Wunder“ einreichen

Wien (OTS) - 

Die aktuelle Trockenheit führt deutlich vor Augen, wie wertvoll und schützenswert unsere Wasserressourcen sind. Der Wasseraktiv Fotowettbewerb des Bundesministeriums für Land und Forstwirtschaft, Klima und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) lädt dazu ein, den Blick auf die besondere Bedeutung des Wassers zu richten. Gesucht werden kreative und überraschende Aufnahmen aus Österreich, die Wasser aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen.

Umweltminister Norbert Totschnig: „Wasser ist unsere wertvollste Lebensgrundlage und keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Wasseraktiv-Fotowettbewerb wollen wir zeigen, wie vielfältig und schützenswert unsere Wasserressourcen sind. Jedes Foto kann dazu beitragen, das Bewusstsein für einen sorgsamen Umgang mit unserem Wasser zu stärken. Ich lade alle Fotobegeisterten herzlich ein, ihren ganz persönlichen Blick auf das Wasser mit uns zu teilen.“

Wasser in allen seinen Facetten
Wasser ist unverzichtbar für Mensch, Tier und Pflanzen, schafft wertvolle Lebensräume und trägt wesentlich zu unserer Lebensqualität bei. Gleichzeitig bietet es eine beeindruckende Vielfalt an Motiven: vom Tautropfen am Morgen über Bäche, Flüsse und Seen bis hin zu Schnee und Eis.

Das diesjährige Motto „Wunder Wasser – Wasser Wunder“ lässt bewusst viel Raum für Kreativität. Eingereicht werden können eindrucksvolle österreichische Wasserlandschaften ebenso wie überraschende Details, besondere Lichtstimmungen oder persönliche Begegnungen mit dem Element Wasser.

Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen
Von 1. bis 31. August 2026 können bis zu fünf Fotos pro Person auf Wasseraktiv hochgeladen werden. Die besten Einreichungen werden durch ein Publikumsvoting und ein Juryvoting ermittelt. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten tolle Preise.

Über Wasseraktiv
Wasseraktiv bietet seit 2009 Wissen, aktuelle Informationen und Service rund um das Thema Wasser. Mit Beteiligungsmöglichkeiten wie dem jährlichen Fotowettbewerb lädt die Plattform eine breite Öffentlichkeit dazu ein, sich aktiv mit der Ressource Wasser auseinanderzusetzen. Das Angebot ist vor allem online und in den sozialen Medien präsent.

Weiterführende Informationen
Hier einreichen: Wasseraktiv Fotowettbewerb 2026

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright