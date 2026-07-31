„Palais St. Josef“ – SORAVIA und gswb begründen Partnerschaft

Wien/Salzburg, 31. Juli 2026 (OTS) -

gswb und SORAVIA haben eine Vereinbarung geschlossen, auf Basis derer rund 80 Prozent des Klosterparkareals langfristig für gemeinnützigen Wohnbau genutzt werden. Geplant ist die Errichtung von rd. 250-300 leistbaren Wohnungen, einer Volksschule, einer weiteren Schule und einem Kindergarten – auf einer der letzten großen innerstädtischen Entwicklungsflächen Salzburgs.

Meilenstein für leistbaren Wohnraum und Infrastruktur

Mit dem Projekt verbindet SORAVIA hochwertige Stadtentwicklung mit nachhaltigem gesellschaftlichem Mehrwert. Die geplante Quartiersentwicklung leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums und stärkt gleichzeitig die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur in der Stadt Salzburg. Das geplante Mietenniveau im geförderten Wohnbau wird bei rund 12 EUR/m² liegen und damit äußerst attraktive Mieten für den Standort Salzburg schaffen

„Mit dem Projekt ‚Palais St. Josef‘ schaffen wir die Basis dafür, dass eine der letzten großen innerstädtischen Entwicklungsflächen Salzburgs langfristig für leistbaren Wohnraum und öffentliche Infrastruktur genutzt werden können. Gemeinsam mit der gswb entsteht hier ein Quartier, das den Bedürfnissen einer wachsenden Stadt gerecht wird und einen nachhaltigen Beitrag zur Stadtentwicklung leistet“, sagt Hans-Peter Weiss COO SORAVIA Real Estate.

„Grundstücke in dieser Größenordnung und in einer derart attraktiven Lage sind in Salzburg eine absolute Seltenheit. Mit dem Erwerb des Areals sichern wir langfristig eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Schaffung neuen Wohnraums. Als gemeinnützige Wohnbaugesellschaft denken wir in Generationen. Unser Auftrag ist es, auch künftig leistbaren Wohnraum für die Menschen in Salzburg zu schaffen. Dazu gehört es, strategisch wichtige Flächen frühzeitig zu sichern und gemeinsam mit der Stadt verantwortungsvoll zu entwickeln“, betont Dr. Ferdinand Hochleitner, Geschäftsführer der gswb. „Durch die frühzeitige Flächensicherung können zukünftige Wohnbauprojekte langfristig vorbereitet und entsprechend den städtebaulichen Zielsetzungen entwickelt werden“, ergänzt Hochleitner.

Gemeinnütziges Quartier und historisches Palais

Rund 80 Prozent des Areals sind für gemeinnützigen Wohnbau sowie den Bau einer Volksschule und eines Kindergartens vorgesehen. Damit entsteht ein Quartier, das Wohnen, Bildung und öffentliche Infrastruktur an einem zentralen Standort vereint. Das historische Palais St. Josef bildet den zweiten Projektbaustein. Es wird unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Bausubstanz als freifinanziertes Wohnprojekt revitalisiert und ergänzt die Entwicklung des Gesamtareals. Das Projekt befindet sich derzeit in einer fortgeschrittenen Planungs- und Konzeptionsphase. Die Fertigstellung ist für Ende 2028 vorgesehen.

Über SORAVIA

SORAVIA zählt mit einem realisierten Projektvolumen von über 7,6 Milliarden Euro zu den führenden Immobilienkonzernen in Österreich und Deutschland. Seit über 140 Jahren steht der Name SORAVIA für Erfahrung und Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Heute punktet SORAVIA mit 360-Grad-Immobilienkompetenz und deckt damit für ihre Kunden und Investoren den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab. Das Kerngeschäft erstreckt sich von den Bereichen Projektentwicklung, Asset Management, Hospitality, bis hin zu Property und Facility Management. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 4.000 Mitarbeiter: innen.

Über die gswb

Die gswb als gemeinnützige Bauvereinigung, die im Eigentum von Land und Stadt Salzburg steht, trägt seit bald 90 Jahren einen maßgeblichen Anteil zu leistbarem Wohnen und zur Wohnsicherheit in unserem Bundesland bei. Mit mehr als 25.000 verwalteten Wohnungen ist die gswb Salzburgs größter Hausverwalter. Als gemeinnützige Bauvereinigung nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) hat die gswb den Auftrag, Menschen im Bundesland Salzburg mit leistbarem und qualitativ hochwertigem Wohnraum zu versorgen. Mit den vom WGG geregelten erwirtschafteten Gewinnen hat die gswb Grundstücke für die Errichtung von weiteren geförderten Wohnungen zu erwerben. Mit den Förderungen der Salzburger Wohnbauförderung wird damit auch nachfolgenden Generationen leistbares Wohnen ermöglicht.