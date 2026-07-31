„ZIB Spezial“ zur Hitzewelle in Europa

Wien (OTS) -

Verheerende Waldbrände, Dürre in der Landwirtschaft und historisch tiefe Pegelstände von der Loire bis zur Donau: es ist ein Sommer, der es in sich hat. Österreich ist mit der zweiten Hitzewelle innerhalb kurzer Zeit konfrontiert und kämpft noch mit den Auswirkungen der ersten. Wo liegen die größten Herausforderungen im Umgang mit den hohen Temperaturen? Wie groß sind die Auswirkungen durch den Wassermangel für die Schifffahrt? Dazu zeigt ORF 2 heute, am 31. Juli 2026, um 20.15 Uhr eine 15-minütige „ZIB Spezial“ mit Susanne Höggerl (auch auf ORF ON).

Auf dem Programm steht dabei auch eine Schaltung nach Budapest zu Osteuropa-Korrespondent Paul Krisai, im Studio spricht Elke Ziegler über die Rolle der Wissenschaft bei der Bewältigung von Extremwetterereignissen.

„Nord bei Nordwest – Das Nolden-Haus“ beginnt um 20.30 Uhr, die „ZIB 2“ um 22.10 Uhr und „Universum History: Amalfi – Liebe, Eskapaden, Dolce Vita“ um 22.40 Uhr.