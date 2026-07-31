Kreativität trifft Technologie: Neuer Schneideplotter bringt digitale Ideen in den Unterricht

St. Pölten (OTS) -

Mit der Anschaffung von neuen Schneideplottern erweitert NÖ Media sein Angebot für Schulen um eine moderne Technologie, die digitale Gestaltung und praktisches Arbeiten miteinander verbindet. Das Gerät ermöglicht es, digitale Entwürfe aus verschiedenen Materialien wie Papier, Karton oder Folien präzise auszuschneiden und weiterzuverarbeiten. „Digitale Kompetenzen werden im Schulalltag immer wichtiger. Mit dem Schneideplotter erhalten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten, eigene Ideen umzusetzen und dabei moderne Technologien ganz praktisch kennenzulernen. Genau diese Verbindung aus Kreativität, Technik und Lernen macht das Angebot für unsere Schulen besonders wertvoll“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der neue Plotter unterstützt kreative und handlungsorientierte Lernprozesse und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in den Unterrichtsgegenständen Kunst & Gestaltung sowie Technik & Design. Schülerinnen und Schüler erleben dabei unmittelbar, wie aus einer digitalen Idee ein fertiges Produkt entsteht.

„Unser Ziel bei NÖ Media ist es, Schulen mit innovativen Werkzeugen auszustatten, die den Unterricht bereichern und neue Lernmöglichkeiten schaffen. Deshalb investiert das Land NÖ in eine zeitgemäße Ausstattung unserer Medienzentren, um mit aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten und moderne Technologien für den Schulalltag zugänglich zu machen. Der Schneideplotter verbindet digitale Medienbildung mit praktischem Tun und zeigt, wie kreative Ideen mithilfe neuer Technologien umgesetzt werden können“, erklärt der Leiter von NÖ Media Thomas Höbart.

Begleitend werden Workshops für Schülerinnen und Schüler sowie Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten. Während Pädagoginnen und Pädagogen den Umgang mit der Kreativsoftware sowie konkrete Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht kennenlernen, gestalten Kinder und Jugendliche in praxisnahen Workshops eigene Werkstücke. Von Lesezeichen und Lernmaterialien bis hin zu kleinen Designprojekten. Dabei erhalten sie einen anschaulichen Einblick in digitale Gestaltung, Materialverarbeitung und kreative Produktionsprozesse.

„Mit Angeboten wie diesem schaffen wir für unsere Schülerinnen und Schüler neue Möglichkeiten, Kreativität und digitale Kompetenzen miteinander zu verbinden. Genau solche praxisnahen Lernangebote machen Schule zukunftsfit“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Weitere Informationen im Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]