PI Wlattnig GmbH: Wenn zu viel Wasser zur Gefahr für Gemeinden wird

St. Lambrecht (OTS) -

Starkregenereignisse nehmen vielerorts zu und stellen Gemeinden vor große Herausforderungen. Überlastete Kanalsysteme, überflutete Straßen, beschädigte Infrastruktur und hohe Folgekosten gehören mittlerweile zu den Risiken, mit denen Kommunen regelmäßig konfrontiert sind. Während bestehende Systeme oft für andere klimatische Bedingungen geplant wurden, erfordern heutige Wetterextreme neue Lösungsansätze. Die PI Wlattnig GmbH unterstützt Gemeinden dabei, ihre Wasserinfrastruktur an diese Entwicklungen anzupassen und langfristig widerstandsfähiger zu gestalten.

Starkregen und Überflutungen belasten Gemeinden

Innerhalb weniger Stunden können große Niederschlagsmengen Straßen, Plätze und Entwässerungssysteme an ihre Grenzen bringen. Besonders betroffen sind häufig Bereiche, in denen Wasser nicht ausreichend versickern kann oder bestehende Kanäle die anfallenden Wassermengen nicht mehr aufnehmen. Um Risiken frühzeitig zu erkennen, gewinnen Zustandsbewertungen und langfristige Infrastrukturkonzepte zunehmend an Bedeutung. Ziel ist es, Schwachstellen zu identifizieren und Maßnahmen umzusetzen, bevor größere Schäden entstehen.

Regenwassermanagement und Siedlungswasserbau als Schutzmaßnahme

Eine moderne Wasserinfrastruktur umfasst heute weit mehr als den Bau neuer Kanäle. Gefragt sind ganzheitliche Konzepte, die Regenwasser möglichst kontrolliert ableiten, speichern oder versickern lassen. Dazu zählen etwa Regenwasserkanäle, Retentionsmaßnahmen oder die gezielte Steuerung von Oberflächenabflüssen durch angepasste Geländegestaltung. Solche Lösungen können dazu beitragen, Überflutungsrisiken zu reduzieren und gleichzeitig bestehende Systeme zu entlasten. Die PI Wlattnig GmbH setzt dabei auf eine Planung, die technische Anforderungen mit langfristiger Nutzbarkeit verbindet.

Digitale Infrastrukturplanung mit DLK und LIS

Auch die Digitalisierung spielt bei der Anpassung kommunaler Infrastruktur eine immer wichtigere Rolle. Mithilfe digitaler Leitungskataster (DLK) und Leitungsinformationssysteme (LIS) können Gemeinden ihre Leitungsnetze präzise dokumentieren und verwalten. Dadurch stehen wichtige Informationen für Wartungsarbeiten, Erweiterungen oder Sanierungsmaßnahmen jederzeit zur Verfügung. Gleichzeitig lassen sich Planungsprozesse effizienter gestalten und Investitionen gezielter vorbereiten.

Förderabwicklung und Planungssicherheit für Kommunen

Viele Maßnahmen zur Anpassung an Starkregen und Klimaveränderungen sind mit erheblichen Investitionen verbunden. Förderprogramme von Bund, Ländern und der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) bieten Gemeinden dabei wichtige Unterstützung. Neben der technischen Planung gewinnen deshalb auch Fördermanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zunehmend an Bedeutung. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Planung, Behörden und Förderstellen kann dazu beitragen, Projekte wirtschaftlich umzusetzen und finanzielle Spielräume bestmöglich zu nutzen.

Wasserinfrastruktur wird zum Zukunftsthema

Experten gehen davon aus, dass Wetterextreme auch künftig eine wichtige Rolle bei der Entwicklung kommunaler Infrastruktur spielen werden. Gemeinden stehen daher vor der Aufgabe, bestehende Systeme zu modernisieren und gleichzeitig neue Anforderungen an Sicherheit, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit zu erfüllen. Mit ihrer Erfahrung im Bereich Siedlungswasserbau, Regenwassermanagement und Infrastrukturplanung begleitet die PI Wlattnig GmbH Kommunen bei dieser Entwicklung und unterstützt sie dabei, langfristig tragfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu schaffen.

Weitere Informationen zu Leistungen und Projekten finden Interessierte unter www.pi.co.at.