SPÖ-Babler/Marterbauer zu Juli-Inflation: „Teuerung geht weiter zurück, Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wirkt!“

Wien (OTS) -

Die aktuelle Schnellschätzung der Statistik Austria prognostiziert einen weiteren Rückgang der Inflation – im Juli betrug die Teuerungsrate demzufolge bei 2,7 Prozent. Erfreut über die sinkende Inflation zeigen sich heute, Freitag, SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer. „Die Zahlen der Statistik Austria belegen, dass unsere Maßnahmen im Kampf gegen die Teuerung wirken. Besonders wichtig war die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Seit 1. Juli sind Produkte des täglichen Bedarfs von Brot über Milch, Obst und Gemüse bis zu Nudeln und Reis billiger. Der Rückgang der Inflation ist eine gute Nachricht für alle Haushalte und Betriebe in Österreich“, so Babler, der betont: „Wir haben der Bevölkerung das Versprechen gegeben, die Teuerung nicht durchrauschen zu lassen. Wir halten Wort und greifen ein – so bringen wir Ordnung in den Markt und die Preise“, sagt Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Nach 3,2 Prozent im Juni 2026 wird die Inflationsrate laut Schnellschätzung im Juli bei 2,7 Prozent liegen. Etwa die Hälfte der um 0,5 Prozentpunkte niedrigeren Inflation ist laut Statistik Austria auf die gesunkenen Lebensmittelpreise zurückzuführen. „Ich freue mich, dass unsere gezielten und strategischen Preiseingriffe so deutlich Wirkung zeigen. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel hat entscheidend zur Dämpfung der Inflation geführt“, sagt Finanzminister Marterbauer.

Die SPÖ hat wichtige Maßnahmen für ein leistbares Leben wie die Mietpreisbremse, den Strom-Sozialtarif, den Medikamentenpreisdeckel und die Spritpreisbremse durchgesetzt. „Wir schützen die Bevölkerung vor explodierenden Preisen. Die SPÖ ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung“, sagt SPÖ-Chef Babler, der betont, dass die Sozialdemokratie die Teuerung auch weiterhin mit ganzer Kraft bekämpfen wird. (Schluss) ls/bj