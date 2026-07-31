Die Verwirklichung von Träumen – ein Gespräch mit André Heller über Leben, Werk und Wirken bei den glück.tagen

Kufstein (OTS) -

André Heller zählt zu den prägendsten und vielseitigsten Künstlerpersönlichkeiten des deutschsprachigen Raums. Poet, Liedermacher, Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler, Multimedia-Künstler – all dies und vieles mehr ist er im Laufe seines Lebens schon gewesen – ein Leben reich an Begegnungen, reich an Anekdoten, reich an überraschenden Wendungen.

Selbst wenn man seine Lieder, Bücher und Filme nicht kennt, ist man vielleicht schon mal mit stockendem Atem durch seine überirdisch schönen Gartenanlagen in Marrakesch oder in Gardone Riviera flaniert oder hat sich in den Swarovski-Kristallwelten verloren und staunend vor dem Wasser speienden Riesen im Garten gestanden. Internationale Projekte wie die Mitgestaltung des Zirkus Roncalli, die Swarovski Kristallwelten oder seine außergewöhnlichen Bühnen und Garteninszenierungen machten ihn weit über Österreich hinaus bekannt. All diese Orte des Zaubers hat André Heller geschaffen. All diese Träume hat er für uns verwirklicht. Immer im Zentrum stehen Fantasie, Menschlichkeit und die Kunst des Staunens.

Im Bühnengespräch am 16. Oktober 2026 im Stadtsaal Kufstein wird sich glück.tage-Moderator Klaus Reitberger mit André Heller über die großen Themen seines Lebens unterhalten. Sie sprechen über seine katholisch-jüdischen Wurzeln; über seine Heimatstadt Wien; über Religion und politisches Engagement; über die Wechselfälle seiner Karriere, über Erinnerungen an Begegnungen mit John Lennon oder Helmut Qualtinger; über seine Mutter und sein Buch über die gemeinsamen Gespräche in ihrem 102. Lebensjahr; über den fantastischen Realismus, der viele seiner Werke durchdringt; über wundersame Gärten und feuriges Bühnengeschehen. Im Mittelpunkt stehen Glück, Schönheit, Inspiration und die Frage, wie wir die Welt bewusster wahrnehmen können. So entsteht eine atmosphärische Reise durch Erinnerungen, kreative Visionen und überraschende Perspektiven.

Ein besonderer Kulturabend für alle, die außergewöhnliche Künstler und inspirierende Begegnungen erleben möchten. Auch Fragen aus dem Publikum wird es am Ende wieder geben.

Die Verwirklichung von Träumen - Im Gespräch mit André Heller

Am 16. Oktober 2026 öffnet André Heller bei den glück.tagen im Stadtsaal Kufstein um 19:30 Uhr sein „Atelier der Gedanken“ und lädt zu einem Abend voller Geschichten, Bilder und persönlicher Reflexionen ein. Tickets sind ab sofort online oder im Büro des Tourismusverbands in Kufstein erhältlich. Erwachsene: € 30,00 im VVK, Abendkasse € 40,00 Studenten: € 25,00 im VKK, Abendkasse € 30,00

Datum: 16.10.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Stadtsaal Kufstein

Georg Pirmoser-Straße 8

6330 Kufstein

Österreich

URL: https://www.glueck-tage.com/