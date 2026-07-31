HYLA-Raum-Luft-Reinigungsgeräte: Von Europa in die ganze Welt

Altdorf (OTS) -

Das Raum-Luft-Reinigungsgerät von HYLA wurde in Europa erfunden und wird in Europa produziert. Die Erfolgsgeschichte begann in den frühen 1990er Jahren in Slowenien. In dem EU-Land werden noch heute alle HYLA-Raum-Luft-Reinigungsgeräte hergestellt. Von dort gehen HYLA-Produkte in die ganze Welt.

Produktion in Europa bedeutet für HYLA: Nicht nur die Endmontage findet in der Europäischen Union statt, auch alle wesentlichen Teile der Geräte stammen aus der Europäischen Union. Geräte und Komponenten entsprechen allen einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Normen der EU. Das hat neben der Sicherung der Qualität noch einen weiteren Vorteil: Die Belieferung ist nicht von störungsanfälligen internationalen Transportketten abhängig. Wie die jüngste Krise der Schifffahrt am Arabischen Golf wieder einmal gezeigt hat, sind internationale Lieferketten auch immer ein Risiko für die Produktion.

HYLA-Geschäftsführer Jan Pfeiffer hält die Produktion in Europa für unverzichtbar: "Der HYLA ist ein hochwertiges und langlebiges Qualitätsprodukt. Der HYLA hat seinen Preis und den ist er auch wert. Wir versprechen unseren Kunden und Vertriebspartnern, dass sie sich auf das Gerät verlassen können. Die Produktion von Gerät und den wichtigen Komponenten in Europa ist für uns ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor."

Über Hyla Germany GmbH

Hyla Germany GmbH vermarktet in Deutschland und Österreich das Luft- und Raumreinigungssystem von Hyla d.o.o. / HYLA International. Seit der Gründung im Jahr1989 hat HYLA sich eine Position unter den Marktführern in über 80 Ländern erarbeitet. Rund um den Globus sind über 15.000 Vertriebspartner und Mitarbeiter für HYLA aktiv. Marketing, Vertrieb und Service sowie der enge Kontakt zu Kunden und Partnern stehen im Mittelpunkt

HYLA GERMANY GMBH

Taubenäckerweg 32, D-72655 Altdorf

Geschäftsführer Jan Pfeiffer

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