Neubauprojekt in Inzing: SALESIANER investiert in Infrastruktur, Mobilität und Mitarbeiterwohnen

Wien/Inzing (OTS) -

Die SALESIANER Gruppe startet gemeinsam mit der Österreichischen Post, der STP Immobilien Errichtungs- und Vermietungs GmbH sowie der TTF Vermietungs GmbH ein umfassendes Neubauprojekt in Inzing. Mit einem Investitionsvolumen von rund 6 Millionen Euro entsteht ein multifunktionaler Standort, der Infrastruktur, Logistik und Wohnen vereint und damit über die Anforderungen einzelner Unternehmen hinausgeht.

Auf einer Fläche von mehr als 6.000 m² wird die bestehende Post-Zustellbasis erweitert; zudem werden zusätzliche Lagerflächen sowie ein Mitarbeiterhaus mit 30 Zimmern und insgesamt 60 Betten errichtet. Darüber hinaus umfasst das Projekt mehr als 130 überdachte PKW- und LKW-Stellplätze sowie 60 Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Mit dem Neubau werden zusätzliche Kapazitäten für die zukünftige Entwicklung der beteiligten Unternehmen geschaffen. Gleichzeitig stärkt das Projekt die regionale Infrastruktur und setzt wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort Tirol. Die enge Zusammenarbeit mehrerer Partner ermöglicht eine effiziente Nutzung des Areals und schafft langfristigen Mehrwert für Unternehmen, Mitarbeitende und die Region.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Mitarbeiterhaus. Wohnen in Arbeitsplatznähe gewinnt angesichts des Fachkräftebedarfs zunehmend an Bedeutung. Mit 60 Betten wird zusätzlicher Wohnraum geschaffen, der die Attraktivität des Standorts steigert und einen wichtigen Beitrag zur Mitarbeitergewinnung und -bindung leistet.

Auch das Thema Mobilität spielt eine zentrale Rolle. Die Kombination aus großzügigen überdachten Stellflächen und einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge schafft zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für Mitarbeitende und Logistik gleichermaßen. Damit werden sowohl die betrieblichen Anforderungen als auch die steigende Bedeutung nachhaltiger Mobilitätslösungen berücksichtigt.

Für die SALESIANER Gruppe ist das Projekt zugleich ein klares Bekenntnis zum Standort Tirol. Mit der Investition werden nicht nur die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen, sondern auch die langfristige Verankerung im Bezirk und im Bundesland gestärkt. Das Neubauprojekt in Inzing steht damit für einen ganzheitlichen Ansatz, der wirtschaftliche Entwicklung, moderne Infrastruktur und attraktive Arbeitsbedingungen miteinander verbindet.

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 110 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene und hoher Versorgungssicherheit.