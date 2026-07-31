- 31.07.2026, 09:05:34
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UNGESCHMINKT mit Philipp Hochmair
Gesprächsreihe des Wiener Theatermuseums zu Gast im Salzburger Marionettentheater
Nach einer erfolgreichen ersten Saison im Wiener Theatermuseum geht die Gesprächsreihe UNGESCHMINKT erstmals auf Reisen. Während der Festspielzeit macht das Format mit einer Sonderausgabe Station im Salzburger Marionettentheater. Am Sonntag, 16. August 2026, um 11 Uhr begrüßt Regisseur und Dramaturg Hannes Hametner den Schauspieler Philipp Hochmair zum persönlichen Gespräch.
Seit 2025 lädt das Theatermuseum prägende Persönlichkeiten der deutschsprachigen Theaterlandschaft zu UNGESCHMINKT ein. In den Matineen stehen nicht Premieren oder aktuelle Produktionen im Mittelpunkt, sondern die Menschen auf und hinter der Bühne: ihre künstlerischen Visionen, prägenden Erfahrungen, Arbeitsweisen und persönlichen Perspektiven. Moderiert von Hannes Hametner entstehen Gespräche, die das Theater aus nächster Nähe erlebbar machen – offen, persönlich und ungeschminkt.
Mit Philipp Hochmair ist einer der markantesten Schauspieler seiner Generation zu Gast. Als von Publikum und Kritik gefeierter „Jedermann“ der Salzburger Festspiele hat er der Titelrolle eine neue, intensive Körperlichkeit verliehen. Seine außergewöhnliche Bühnenpräsenz, seine sprachliche Präzision und seine kompromisslose Hingabe machen ihn zu einem Künstler, der klassische Stoffe mit außergewöhnlicher Energie und Ausdruckskraft interpretiert.
Im Gespräch erzählt Philipp Hochmair von der Lebensrolle des „Jedermann“, von der Leidenschaft zur Sprache, Verausgabung, der Freiheit des Spiels und einem rastlosen Leben aus dem Koffer.
Im Anschluss an die Matinee signiert Philipp Hochmair das vor Ort erhältliche Buch „Hochmair, wo bist Du?“ (Brandstätter Verlag).
UNGESCHMINKT mit Philipp Hochmair
Sonntag, 16. August 2026, 11 Uhr
Ort: Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, 5020 Salzburg
Tickets: Ꞓ 18 / Ꞓ 15, online erhältlich beim Salzburger Marionettentheater:
https://marionetten.at/shows/die-sonntagsmatinee-ungeschminkt-mit-philipp-hochmair
UNGESCHMINKT
Sonntagsmatinee mit Philipp Hochmair
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