Zweite Arktisexpedition der FH JOANNEUM führt zur Tarfala Research Station

Graz / Tarfala (Schweden) (OTS) -

Bis 2. August führen Studierende und Lehrende wissenschaftliche Messungen und technische Forschungsprojekte unter arktischen Bedingungen weit über der Baumgrenze durch.

Im Rahmen eines Erasmus+-Austauschs mit der Universität Stockholm forscht das AET an der Tarfala Research Station am Fuß des Kebnekaise, des höchsten Bergs Schwedens. Die Station zählt zu den bedeutendsten Standorten für glaziologische und klimawissenschaftliche Forschung in Skandinavien: Seit Jahrzehnten werden dort Gletscher und ihre Veränderungen untersucht und damit wichtigen Beiträgen zur internationalen Klimaforschung geleistet.

Neben eigenen Forschungsprojekten ist das JOANNEUM Arctic-Expedition-Team auch in die wissenschaftlichen Arbeiten des Stationsteams eingebunden und gewinnt so Einblicke in laufende Forschung, unter anderem in Glaziologie und Klimawissenschaften. Der fachliche Austausch mit Forschenden der Universität Stockholm ergänzt die praxisorientierte Ausbildung der Studierenden und stärkt die internationale Zusammenarbeit.

Interdisziplinäre Forschung unter Extrembedingungen

Im Mittelpunkt der Expedition steht die Umsetzung eigener Forschungsprojekte unter realen Extrembedingungen. Expeditionsleiter Stefan Muckenhuber: „Sie reichen von A wie Aerostat über B wie Black Carbon Monitoring bis S wie Science Communication.“

Die interdisziplinären Teams aus den Studienbereichen Data Science, Luftfahrt/Aviation, Industrial Management, Electronic Engineering, Energie und Umwelt sowie Kommunikation arbeiten gemeinsam an innovativen Lösungen: allem voran in den Bereichen Batteriesystem-Management, Sensorik, energieeffiziente Datenübertragung, Drohnentechnologie und Luftqualitätsmessung.

Holger Friehmelt, Institutsleiter Luftfahrt: „Ziel ist es, technische Anwendungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen weiterzuentwickeln und gleichzeitig Daten zu gewinnen, die zur Klima- und Umweltforschung beitragen.“

Arctic miterleben

Die Expedition verbindet Forschung, Lehre und Wissenschaftskommunikation: Das Kommunikationsteam dokumentiert die Reise über Pressearbeit und Social Media und macht die Forschungsaktivitäten für die Öffentlichkeit nachvollziehbar.

Die Rückkehr des JOANNEUM Arctic-Expedition-Teams nach Graz ist für 2. August 2026 geplant. Anschließend werden die erhobenen Daten gemeinsam mit den wissenschaftlichen Partnern ausgewertet und in Forschungsprojekte sowie in die Lehre der FH JOANNEUM eingebunden. Die Erfahrungen aus der Expedition bilden zugleich die Grundlage für künftige Kooperationen und weitere Forschungsaktivitäten im Bereich der Polar- und Klimaforschung.

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