7 Forscherinnen für Hedy-Lamarr-Preis der Stadt Wien nominiert

Wien (OTS) -

Der Hedy-Lamarr-Preis der Stadt Wien zeichnet Forscherinnen in Österreich für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Informationstechnologie aus, die mit ihrer Arbeit die Technik und Gesellschaft voranbringen und Vorbilder für weibliche Talente sind. Heuer sind insgesamt sieben Forscherinnen nominiert und haben damit die Chance, den mit 10.000 Euro dotierten Preis zu gewinnen. Die feierliche Verleihung findet im Rahmen der Digital Days am 18. November 2026 im Technischen Museum Wien statt. Gestiftet wird der Preis von der Stadt Wien in Kooperation mit UIV Urban Innovation Vienna, einem Unternehmen der Wien Holding.

Nominierte Forscherinnen für den Hedy-Lamarr-Preis 2026

Karen Azari, Universität Wien (Forschungsfokus: Kryptographie und Datensicherheit, Schutz vor Cyber-Angriffen und sichere Protokolle von Kommunikation in Gruppenchats)

Sara Di Bartolomeo, TU Wien (Forschungsfokus: Graph Drawing und Informationsvisualisierung. Entwicklung von Algorithmen, um Netzwerke so darzustellen, dass sie für Menschen leichter lesbar und verständlich werden)

Anita Graser, AIT (Forschungsfokus: Analyse von Daten mit Raum- und Zeitbezug, Opensource-Lösungen für die Analyse von Bewegungsdaten)

Samira Hayat, Lakeside Labs GmbH, Universität Klagenfurt (Forschungsfokus: Verantwortungsvolle autonome Drohnensysteme für gesellschaftliche Herausforderungen)

Jana Lasser, Universität Graz (Forschungsfokus: Wie beeinflussen Empfehlungsalgorithmen soziale Medien die gesellschaftliche Meinungsbildung und den demokratischen Diskurs)

Zeynep G. Saribatur, TU Wien (Forschungsfokus: Transparente und menschenzentrierte KI durch Abstraktion)

Alice Tazariol, Universität Klagenfurt (AAU) (Forschungsfokus: KI i.S. von Wissensrepräsentation. Answer Set Programming (ASP), einer Familie von deklarativen Programmiersprachen)

Namensgeberin Hedy Lamarr: Hollywood-Legende und Erfinderin

Der Hedy-Lamarr-Preis der Stadt Wien wird heuer zum neunten Mal vergeben. Der Preis, benannt nach der legendären österreichisch-amerikanischen Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr, ehrt Frauen, die durch Kreativität, Innovation und technische Expertise einen bedeutenden Beitrag zur technologischen Entwicklung leisten. Hedy Lamarr wurde in Wien geboren und erfand jene Technologien, die Bluetooth und WLAN ermöglichen. Bisherige Preisträgerinnen sind Georgia Avarikioti, Laura Koesten, Maria Eichlseder, Shqiponja Ahmetaj, Johanna Pirker, Laura Nenzi, Martina Lindorfer und Verena Fuchsberger-Staufer.

Digital Days 2026 im Zeichen des Digitalen Humanismus

Der Hedy-Lamarr-Preis wird auch dieses Jahr im Rahmen der Digital Days verliehen. Das große Digitalisierungsfest der Stadt Wien findet vom 17. bis 19. November unter dem Motto „Technology Race. Human Race.“ statt. Dabei wird das Wechselspiel zwischen technologischer Entwicklung und der individuellen sowie kollektiven Entwicklung der Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Wie gestalten wir im Rahmen unserer gesellschaftlichen Rollen – als Stadt Wien, als Privatwirtschaft, als Individuum – diesen Wandel im Sinne des Digitalen Humanismus mit?

Organisiert von UIV Urban Innovation Vienna in Kooperation mit der Stadt Wien und zahlreichen Partner*innen aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft, bieten die Digital Days Vorträge, Workshops und interaktive Ausstellungen.

Weitere Informationen zum Hedy-Lamarr-Preis sowie zu den Digital Days finden Sie auf der DigitalCity.Wien-Website: Hedy-Lamarr-Preis der Stadt Wien



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