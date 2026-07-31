Schlosshofkino in Waidhofen an der Ybbs startet am 4. August

St. Pölten (OTS) -

Zum bereits 16. Mal geht heuer in Waidhofen an der Ybbs vom 4. bis 25. August das Schlosshofkino über die Bühne: Eingebettet in die Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich, lädt der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen dabei im Hof von Schloss Rothschild an vier Dienstag-Abenden im August wieder zum Filmgenuss unter Sternen.

Gestartet wird die abwechslungsreiche cineastische Reise am 4. August mit einer Österreich-Premiere, wenn die neue ORF/ZDF-Serie „Sheep“ von Leni Gruber und Alex Reinberg noch vor der Fernsehausstrahlung als Preview zu sehen ist. Im Anschluss an die Vorstellung einer Welt, in der die Schafe davon überzeugt sind, die Menschen domestiziert zu haben, stehen das Regieduo sowie Editor Dominic Kubisch bei einem Filmgespräch Rede und Antwort.

Nach der tierischen Österreich-Premiere geht es am 11. August mit der französischen Krimikomödie „Paris Murder Mystery“ weiter, in der Regisseurin Rebecca Zlotowski Oscarpreisträgerin Jodie Foster auf eine ebenso turbulente wie unterhaltsame Spurensuche durch Paris schickt. Am 18. August zeigt dann der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen „DJ Ahmet“, eine nordmazedonische Coming-of-Age-Tragikomödie zwischen Tradition und Selbstbestimmung.

Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos steht am 25. August mit „Sunny Dancer“ eine weitere Coming-of-Age-Tragikomödie auf dem Programm. Regisseur George Jaques folgt darin der 17-jährigen Ivy (Bella Ramsey), die sich nach einer überstandenen Krebserkrankung lieber zurückziehen würde, von ihren überfürsorglichen Eltern aber in ein Sommercamp für krebskranke Jugendliche geschickt wird.

Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr; bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt. Nähere Informationen unter 0680/1107622 und https://filmzuckerl.at; Gastro-Sitzplätze unter 07442/53657, Kinokarten unter www.ntry.at.