woom und Cycling Austria starten Partnerschaft und bringen mehr Kinder aufs Rad

Wien (OTS) -

Mehr Kinder fürs Radfahren begeistern und ihnen einen sicheren Start auf zwei Rädern ermöglichen: Mit diesem gemeinsamen Ziel gehen der internationale Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom und der österreichische Radsportverband Cycling Austria eine langfristige Partnerschaft ein. Die Kooperation verbindet die Innovationskraft und das speziell auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete Produktportfolio von woom mit der sportlichen Expertise und dem österreichweiten Netzwerk von Cycling Austria. Gemeinsam wollen woom und Cycling Austria noch mehr Kinder für das Radfahren begeistern – im Alltag ebenso wie im Breiten- und Vereinssport.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen Schul- und Vereinsprojekte, Nachwuchstrainings, Events sowie Produkttests unter realen Einsatzbedingungen. Dafür stellt woom Kinder- und Jugendräder bereit, während Cycling Austria sein Netzwerk aus Vereinen, Trainer*innen und Nachwuchsathleten*innen einbringt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Nachwuchs-Mountainbike-Sport. Gemeinsam wollen die Partner Kindern einen sicheren, spielerischen und altersgerechten Einstieg in diese Disziplin ermöglichen und junge Talente gezielt fördern.

Gemeinsam für die nächste Generation von Radlerinnen und Radlern

„Unsere Mission ist es, möglichst viele Kinder für das Radfahren zu begeistern. Gemeinsam mit Cycling Austria bringen wir unsere speziell entwickelten Kinderfahrräder dorthin, wo sie täglich im Einsatz sind – vom Schulhof bis zum Mountainbike-Trail. So schaffen wir unvergessliche Fahrerlebnisse und gewinnen gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer Produkte“, sagt Christina Pallanch, Senior Marketing Managerin bei woom.

Auch für Cycling Austria geht die Partnerschaft weit über die Bereitstellung von Fahrrädern hinaus.

„Die Zusammenarbeit mit woom ist für Cycling Austria von großer Bedeutung, weil wir gemeinsam Kinder früh für das Radfahren begeistern und sie auf ihrem weiteren Weg begleiten können. woom schafft mit kindgerechten, ergonomischen und sicheren Fahrrädern den idealen Einstieg. Gemeinsam fördern wir Freude an der Bewegung, Sicherheit und nachhaltige Mobilität – vom ersten Fahrerlebnis bis hin zum Vereinssport und, wenn sie möchten, auch zum leistungsorientierten Radsport“, sagt Florian König, Geschäftsführer von Cycling Austria.

Kinder entwickeln die Fahrräder von morgen mit

Ein zentrales Element der Kooperation ist die direkte Einbindung junger Radfahrer*innen in die Produktentwicklung. Kinder aus dem Netzwerk von Cycling Austria testen woom bikes – vom Pumptrack bis zum Mountainbike-Trail. Ihr Feedback fließt direkt in die Weiterentwicklung bestehender und neuer Modelle ein.

„Ein Bike auf dem Prüfstand zu testen, ist das eine – es auf dem Pumptrack oder dem Mountainbike-Trail in echter Action zu sehen, das andere. Die Kids im Netzwerk von Cycling Austria sind für uns die ultimativen Härteprüfer. Ihr ungeschöntes, direktes Feedback aus der Praxis ist für uns Gold wert und unser wichtigster Antrieb, um die woom bikes von morgen zu entwickeln. So stellen wir sicher, dass Fahrspaß, Sicherheit und Ergonomie auch im Gelände immer perfekt zusammenspielen“, sagt David Wiesenhofer, Senior Product & Commercialization Manager bei woom.



Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.

Über Cycling Austria

Cycling Austria (Österreichischer Radsport-Verband) ist die Dachorganisation des Radsports in Österreich. Neben dem Spitzensport setzt sich der Verband intensiv für die Förderung des Breiten- und Nachwuchssports, die Verankerung des Radfahrens im Bildungsbereich sowie die Stärkung der Radkultur und der Verkehrssicherheit ein.