RHI Magnesita Halbjahresergebnis 2026

Wien (OTS) -

RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen, veröffentlicht heute die Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2026.

Deutliche Ergebnisverbesserung trotz anhaltender Marktschwäche

RHI Magnesita konnte das Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 – unterstützt durch die laufende Umsetzung der managementgeführten Selbsthilfemaßnahmen und eine starke Performance im Bereich Stahl – deutlich verbessern.

Trotz erheblicher negativer Wechselkurseffekte von 24 Mio. Ꞓ konnte das bereinigte EBITA um 24 Mio. Ꞓ bzw. 17 % auf 165 Mio. Ꞓ erhöht werden (H1 2025: 141 Mio. Ꞓ). Währungsbereinigt betrug der Anstieg des bereinigten EBITA im Jahresvergleich 42 %. Die bereinigte EBITA-Marge verbesserte sich von 8,4 % auf 10,3 % und der bereinigte Gewinn pro Aktie verzeichnete einen Anstieg von 32% auf 1,81 Ꞓ (H1 2025: 1,37 Ꞓ).

Die Working-Capital-Intensität erhöhte sich vorübergehend auf 24 %, nachdem das Unternehmen seine Rohstofflagerbestände aufstockte, um den erwarteten stärkeren Auftragseingängen im zweiten Halbjahr und Unsicherheiten hinsichtlich Zöllen Rechnung zu tragen. Dies führte zu einem schwächeren operativen Cashflow mit einer Cash Conversion von 97 %. Die Nettoverschuldung erhöhte sich auf 1.528 Mio.Ꞓ, während der Verschuldungsgrad mit 2.9x Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA unverändert blieb.

Selbsthilfeinitiativen des Managements zeigen weiterhin Wirkung

Die Ergebnisverbesserung spiegelt die kontinuierliche Umsetzung der Selbsthilfemaßnahmen bei Preisen, Verwaltungskosten und Netzwerkoptimierung durch das RHI Magnesita Management wider.

Das Unternehmen ist weiterhin auf gutem Weg, die prognostizierte Erhöhung des bereinigten EBITA um 45 Mio. Ꞓ durch Preisanpassungen, Netzwerkoptimierungen und Einsparungen bei Verwaltungskosten zu erreichen. Diese Maßnahmen werden vor dem Hintergrund einer anhaltenden Nachfrageschwäche umgesetzt und stärken die Kostenbasis und den operativen Leverage von RHI Magnesita im Hinblick auf eine künftige Erholung des Marktes.

Diese Initiativen sind weit fortgeschritten und werden 2027 mit der Ausrollung neuer Rohstoff- und Netzwerkoptimierungsprogramme weitere Vorteile bringen. Die Investitionen des Unternehmens in die digitale Infrastruktur schreiten ebenfalls voran: Das Programm ist nun zu etwa zwei Dritteln abgeschlossen und bildet damit die Basis für weitere unternehmensweite Effizienzsteigerungen.

Gute Geschäftsentwicklung im Stahlbereich, Industrial weiterhin verhalten

Der Bereich Stahl verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 – unterstützt durch den Produktmix, Kostensenkungen, Preise und Selbsthilfemaßnahmen in Kombination mit Nachfragezuwächsen in einigen Regionen – eine gute Performance. Steel Europe und Steel India konnten bei der Profitabilität eine Trendwende erzielen, während Steel North America das Ergebnis weiter verbesserte. Das Geschäft entwickelt sich positiv, insbesondere in Nordamerika, Europa und Indien.

Die Geschäftsentwicklung im Bereich Industrial lag unter den Erwartungen, was auf geringere Auslieferungen bei margenstärkeren Industrial-Projekten für Glas- und Industrial-Anwendungen zurückzuführen war. Angesichts des aktuellen Marktumfelds agierten Kunden bei Investitionsentscheidungen weiterhin zurückhaltend, wodurch sich die erwartete Erholung der Projektaktivitäten verzögerte. Zement und Nichteisenmetalle verzeichneten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 eine leichte Verbesserung.

Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt

RHI Magnesita hat die Prognose für das bereinigte EBITA von 400 Mio. Ꞓ für das Gesamtjahr einschließlich erwarteter negativer Währungseffekte von rund 35 Mio. Ꞓ im Jahresvergleich bestätigt.

Auf Basis der laufenden Maßnahmen zur Senkung der Verwaltungskosten sollte die prognostizierte Ergebnisverbesserung von 15 Mio. Ꞓ erreicht werden. Weitere 15 Mio. Ꞓ werden von der Netzwerkoptimierung erwartet.

Die für das Jahr 2026 geplanten Investitionen wurden von 130 Mio. Ꞓ auf 115 Mio. Ꞓ reduziert. Die Prognose für die Working-Capital-Intensität liegt unverändert bei 22 % zum Jahresende und spiegelt den im zweiten Halbjahr erwarteten Abbau des vorübergehenden Aufbaus der Lagerbestände wider.

Die Nettoverschuldung wird sich bis zum Jahresende 2026 voraussichtlich auf rund 1.400 Mio. Ꞓ verringern, wobei sich der Verschuldungsgrad auf etwa 2,6x Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA belaufen sollte.

Stefan Borgas, Chief Executive Officer, dazu:

“RHI Magnesita konnte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 eine solide, zweistellige Ergebnisverbesserung erzielen, unterstützt durch laufende Fortschritte bei unseren Selbsthilfeinitiativen. Wir verfolgen für alle Werke und Rohstoffe weitere Maßnahmen, um Kosten zu senken und an Absatzmärkte für nicht feuerfeste Rohstoffe zu verkaufen, um den operativen Leverage des Unternehmens zu stärken, wenn sich die Nachfrage erholt. Zudem bildet unsere Investition in Höhe von 100 Mio. Ꞓ in die digitale Infrastruktur, die nun zu etwa zwei Dritteln abgeschlossen ist, ein starkes Fundament für künftige Effizienzerhöhungen.

Unser Stahlgeschäft entwickelt sich positiv, insbesondere in Nordamerika, Europa und Indien. Hingegen agieren die Industrial-Kunden im aktuell volatilen Marktumfeld vorsichtig, was Investitionsentscheidungen weiterhin belastet. Dadurch hat sich die Erholung, die wir im Bereich unserer margenstarken Industrial-Projekte erwartet hatten, abermals verzögert.

Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir – unterstützt durch anhaltende operative Verbesserungen, gut gefüllte Auftragsbücher in den Bereichen Stahl und Industrial und einen klaren Fokus auf Cashflow-Generierung und Schuldenabbau – in Zukunft eine stärkere operative und finanzielle Performance erzielen werden.”

Über RHI Magnesita

Wir bei RHI Magnesita entwickeln innovative Lösungen für extreme Temperaturen und unterstützen damit Industrien weltweit dabei, nachhaltiges, modernes Leben zu gestalten. Als Weltmarktführer im Bereich Feuerfest bieten wir innovative Produkte, Systeme, Services und leistungsorientierte Lösungen für industrielle Prozesse bei Temperaturen von 1.200 °C und darüber hinaus. Mit mehr als 20.000 MitarbeiterInnen und einem globalen Netzwerk an Rohstoffstandorten, Produktionsstätten, Recyclinganlagen und Vertriebsniederlassungen verbinden wir fundierte technische Kompetenz mit einer integrierten Wertschöpfungskette, um Innovation, Kreislaufwirtschaft und operative Exzellenz voranzutreiben. Unsere fortschrittlichen Feuerfestlösungen sind für Kunden in den Bereichen Stahl, Zement, Nichteisenmetalle, Glas sowie anderen Hochtemperaturindustrien unverzichtbar, damit sie sicherer, effizienter und nachhaltiger arbeiten können.