Urlaubstrend “Coolcation”: Wo Berge und Wasser an Hitzetagen für erfrischende Abkühlung sorgen

Schladming (OTS) -

Pralle Sonne, aufgeheizte Städte und überfüllte Strände: Für immer mehr Reisende verliert dieses Bild an Reiz. Unter dem Begriff „Coolcation” etabliert sich der Trend zu kühlen, erfrischenden Urlaubszielen abseits von Hitze und Menschenmassen. Genau das bietet die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein: Eingebettet zwischen dem bis zu 2.700 Meter hohen Dachsteinmassiv und den Schladminger Tauern punktet sie mit angenehmer Kühle, Weite und naturnahen Erlebnissen. Hitze und Andrang, die andernorts den Urlaub trüben, sind hier kein Thema >>



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