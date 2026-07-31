  • 31.07.2026, 08:11:02
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ÖAMTC Fahrtechnik: Motorrad-Schutzbekleidung auch bei Hitze unverzichtbar

Im Straßenverkehr sind jederzeit kritische Situationen möglich, auch auf bekannten und kurzen Strecken

Einen Unfall oder Umfaller plant man nicht – aber das kann im Straßenverkehr jederzeit passieren, auch auf kurzen oder bekannten Strecken

Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik

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Wien (OTS) - 

In der warmen Jahreszeit sind wieder viele motorisierte Zweiradfahrer:innen unterwegs. Bei heißen Temperaturen verzichten jedoch viele auf die richtige Schutzbekleidung, speziell in Städten. "Einen Unfall oder Umfaller plant man nicht – aber das kann im Straßenverkehr jederzeit passieren, auch auf kurzen oder bekannten Strecken", warnt Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik. "Ist man im Ernstfall mit T-Shirt, kurzen Hosen, ohne Handschuhe oder gar mit Schlapfen unterwegs, fallen Verletzungen schon bei kleinen Zwischenfällen bedeutend schwerer aus. Unzureichende Schutzausrüstung bei einem Unfall kann außerdem etwaige Schadenersatzansprüche beeinflussen und das Schmerzengeld mindern, selbst wenn man keine Schuld am Unfall hat."

In sommerliche Schutzausrüstung investieren

Man muss nicht zwangsläufig in Lederjacke und -hose unterwegs sein, weiß Scheiblauer: "Im Fachhandel gibt es ein breites Angebot an leichter, luftdurchlässiger und dennoch reißfester Motorradbekleidung, die Protektoren für Schultern, Ellenbogen und Knie enthält. Bei längeren Touren kann zusätzlich spezielle Funktionswäsche einer Überhitzung entgegenwirken." Ergänzend sind auch Rückenprotektoren oder sogenannte Airbag-Jacken sinnvoll, bei denen sich in Sekundenbruchteilen Airbags entfalten und so ebenfalls zum Schutz beitragen.

Auf langen Touren empfiehlt der Motorrad-Profi: "Am besten fährt man möglichst in der Früh weg, um der Hitze tagsüber zu entgehen. Mittags bietet sich eine Siesta an, wie in heißen Gegenden üblich. Auch zwischendurch sollte man häufiger Pausen machen und ausreichend trinken."

Mit Fahrtechniktraining gefährliche Situationen vorab erkennen und meistern lernen

"Die richtige Schutzausrüstung ist unverzichtbar – noch besser ist es natürlich, wenn man Unfälle möglichst vermeiden kann. Selbst ein Profi muss solche Gefahrensituationen aber regelmäßig trainieren", erklärt Scheiblauer und rät zu einem professionellen Motorrad-Training. Im Mittelpunkt dieser Trainings steht die Perfektionierung der Fahrtechnik – dazu gehören richtiges Bremsen, Kurvenfahren, Blicktechnik und das Einschätzen von Gefahren. Trainiert wird in den Fahrtechnik Zentren auf einem Handling-Parcours mit griffigem Asphalt und unter Anleitung geschulter Motorrad-Instruktor:innen. Nähere Infos unter www.oeamtc.at/fahrtechnik.

Aviso an die Redaktionen: Ein Pressefoto von Georg Scheiblauer steht unter www.oeamtc.at/presse zum Download zur Verfügung.

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