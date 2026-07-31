  • 31.07.2026, 08:03:02
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Fundierte Impulse für die Zukunft des Tourismus

Neue Beiträge im Tourismuspresse-Blog

Wien (OTS) - 

Der Tourismuspresse-Blog wurde im vergangenen Jahr zu einer zentralen Wissens-, Analyse- und Diskussionsplattform für die Tourismusbranche weiterentwickelt. Der TP-Blog verbindet journalistisch inspirierte Tourismusreflexion mit einem klaren Thinktank-Anspruch.

Aktuelle Beiträge mit fundierten Hintergründen

Die neuen Beiträge greifen zentrale wirtschaftliche, technologische und strategische Fragestellungen der Branche auf, um hier nur die drei aktuellsten Beispiele anzuführen:

  • „Dürfen Hotels am eigenen Buchungsportal Fake-Bewertungen nutzen?“
    von Fred Fettner
  • „Dank KI braucht es keine gemeinsame Website mehr“
    von Gernot Riedel
  • „Rechenbeispiel: Ab wann sich Ganzjahrestourismus rechnet“
    von Elfriede Krempl

Vom Blog zur touristischen Denkwerkstatt

Die Autorinnen und Autoren des TP-Blogs stehen für Qualität, Unabhängigkeit und inhaltliche Vielfalt. Gleichzeitig wird die Autorenschaft regelmäßig gezielt erweitert. Im Mittelpunkt steht die strukturierte und kontinuierliche Analyse zentraler Fragestellungen für die Zukunft des Tourismus – faktenbasiert, unabhängig und lösungsorientiert.

Wirtschaftliche und politische Relevanz im Fokus

Der weiterentwickelte TP-Blog versteht sich als Plattform für wissensbasierte Standortpolitik und strategische Impulse. Seine inhaltlichen Schwerpunkte umfassen:

  • Analysen: Laufende Bewertung touristisch relevanter Entwicklungen, etwa in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Sharing Economy und Entbürokratisierung.
  • Agenda Setting: Sichtbarmachung tourismusrelevanter Themen im wirtschaftlichen und politischen Diskurs.
  • Innovationsförderung: Identifikation und Förderung neuer Geschäftsmodelle, Technologien und Denkansätze im Tourismus.
  • Debattenraum: Etablierung eines offenen, sachlichen Diskurses über die Zukunft der Branche – frei von ideologischen Vorgaben.

Multimediale Ausspielung und Veranstaltungen

Ergänzend zu den redaktionellen Beiträgen sind Formate wie der erfolgreiche Tourismus-Podcast Smart Hotel Key, das Wissenschaftsmagazin Tourismus Wissen – quarterly und Social-Media-Formate sowie Veranstaltungen in Kooperation mit dem Travel Industry Club Tourismus aktiv in die Themenwelt des TP-Blogs eingebunden.

Alles mit dem Ziel, die Reichweite relevanter Tourismusthemen zu erhöhen und unterschiedliche Zielgruppen über passgenaue Kommunikationskanäle anzusprechen.

Fundierte Quelle für Medien und Journalismus

Mit Hintergrundinformationen, Datenanalysen und der Verknüpfung unterschiedlicher Perspektiven bleibt der TP-Blog eine wichtige Inspirations- und Informationsquelle für Journalisten und Medien. Die Verbreitung der Inhalte über die APA gewährleistet dabei einen reichweitenstarken Medienauftritt.

Der TP-Blog ist unter www.tp-blog.at abrufbar.

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Fred Fettner
Telefon: +43 1 890 730 9
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