techbold wird Teil der europäischen accompio Gruppe

Wien (OTS) -

Die accompio Gruppe aus Deutschland übernimmt 100 % der Aktien der techbold technology group AG. Die Verträge wurden unterzeichnet, der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Wettbewerbsbehörde.

Mit diesem Schritt gewinnt techbold einen strategischen Partner, um die nächste Wachstumsphase aktiv zu gestalten, die Marktposition in Österreich weiter auszubauen und gemeinsam eine starke Plattform für IT-Lösungen und Cybersecurity für den DACH-Raum zu schaffen. Für Kunden und Partner ändert sich im Tagesgeschäft nichts: Bestehende Ansprechpartner, laufende Projekte, Services und Verträge bleiben unverändert aufrecht. Das techbold Team wird nun Teil eines stärkeren Verbundes und wird vom Know-how der accompio Gruppe aus dem DACH-Raum profitieren.



Strategischer Partner für die nächste Wachstumsphase

„Wir haben in den vergangenen Monaten gewissenhaft geprüft, welcher strategische Partner techbold in der nächsten Entwicklungsphase am besten stärken kann“, sagt Gerald Reitmayr, Co-CEO von techbold. „Mit accompio gewinnen wir einen Partner, der unser Geschäftsmodell, unsere Kundenbeziehungen und unsere starke Position im österreichischen Mittelstand versteht. Für unsere Kunden bedeutet das Kontinuität in der Betreuung vor Ort und zusätzliche Schlagkraft durch ein erweitertes Leistungs- und Kompetenzspektrum.“

Prof. Dr. Christian Böing, CEO der accompio Gruppe: „Mit techbold gewinnen wir einen herausragenden und kompetenten Partner, der unsere Präsenz im DACH-Raum auf ein neues Niveau hebt. Gemeinsam werden wir unsere Position als eine der führenden IT- und Sicherheitsgruppen im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen.“



Starke Position im österreichischen Mittelstand

techbold wurde 2015 von Damian Izdebski gegründet und hat sich zu einem der führenden IT-Dienstleister für kleine und mittelständische Unternehmen in Österreich entwickelt. Mit Standorten in Wien, Oberösterreich und Burgenland betreut techbold rund 1.400 Kunden. Mit mehr als 170 IT-Spezialistinnen und -Spezialisten erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 28 Mio. Euro. Es verbindet Managed Services, Cloud- und Infrastrukturlösungen sowie Cybersecurity-Leistungen mit einem eigenen Cyber Security Operations Center. Damit bietet techbold dem Mittelstand laufende IT-Betreuung und hohe Cybersecurity-Kompetenz aus einer Hand.



Neue Perspektiven für die Zukunft

„techbold steht für eine hochdigitalisierte und skalierbare IT-Betriebsplattform“, ergänzt Matthias Stieber, Co-CEO von techbold. „Mit dieser Partnerschaft können wir diese Stärke gezielt nutzen, um unsere Wachstumsstrategie im österreichischen Markt fortzuführen und weiter zu wachsen. Die Partnerschaft gibt uns den Rückhalt, neue Chancen schneller und konsequenter zu ergreifen.“

Auch Damian Izdebski, Gründer und Hauptaktionär von techbold, sieht in der geplanten Übernahme einen wichtigen nächsten Schritt: „Seit der Gründung im Jahr 2015 haben wir techbold mit viel Herzblut zu einem der erfolgreichsten IT-Dienstleister für den österreichischen Mittelstand aufgebaut. techbold war von Beginn an ein Wachstumsunternehmen. Dass wir nun einen strategischen Partner gefunden haben, der unsere Entwicklung unterstützt und uns neue Perspektiven eröffnet, macht mich stolz. Ich bin überzeugt, dass techbold im Verbund mit accompio seine Erfolgsgeschichte auf einer noch größeren Bühne fortschreiben wird."



„Die Übernahme von techbold ist ein weiterer konsequenter Schritt in unserer Buy-and-Build-Strategie: Wir bauen systematisch die führende IT-Services-Plattform im DACH-Raum auf“, sagt Georg Willig, CFO der accompio Gruppe. „techbold zeigt genau, wonach wir suchen: unternehmergeführte IT-Dienstleister mit starker Marktposition, treuen Kunden und einem Team, das brennt. Jedes Unternehmen stärkt die Gruppe - und umgekehrt. Und kommt für weitere Unternehmen wie techbold der richtige Moment, lernen wir uns kennen.“

Über techbold

techbold ist ein österreichischer IT-Dienstleister für den Mittelstand mit Schwerpunkt Cybersecurity. Das Unternehmen unterstützt Kundinnen und Kunden beim sicheren, stabilen und zukunftsfähigen Betrieb ihrer IT und verbindet laufende IT-Betreuung mit Managed Services, IT-Outsourcing, modernen Microsoft Cloud-Lösungen, leistungsfähiger Infrastruktur und umfassender IT-Sicherheit.

Rund 170 IT-Spezialistinnen und IT-Spezialisten betreuen bei techbold mehr als 1.400 Unternehmen aus 60 Branchen an den Standorten Wien, Oberösterreich und Burgenland. Zertifizierungen wie ISO 27001:2022, ISO 9001:2015 und das Cyber Trust Austria Silver Label unterstreichen den Anspruch an Informationssicherheit, Qualität und verlässliche IT-Services.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.techbold.at



Über accompio GmbH

accompio vereint eine wachsende Anzahl etablierter IT-Dienstleister unter einer starken Marke. Als führender Managed Security Service Provider im DACH-Raum bietet accompio ein breites Serviceportfolio mit Schwerpunkten in IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen, digitaler Transformation und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Durch die Bündelung von Kompetenzen innerhalb der Gruppe schafft accompio eine größere Schlagkraft im IT-Markt und erweitert kontinuierlich ihr Leistungsspektrum. Mit etwa 900 IT-Expertinnen und Experten ist accompio an insgesamt 22 Standorten in Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien aktiv.

Weitere Informationen: www.accompio.com