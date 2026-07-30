GVV-Kocevar zu Gewessler: „Grüne haben in Regierung versagt, ihr Aktivismus bringt uns jetzt keinen Schritt weiter!“

Wien (OTS) -

Der Vorsitzende des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbandes (GVV), SPÖ-Kommunalsprecher und Bürgermeister Wolfgang Kocevar übt heute, Donnerstag, scharfe Kritik an Grünen-Chefin Gewessler. „Gewessler hat in ihrer heutigen Pressekonferenz einmal mehr bewiesen, dass die Grünen von der Realität keine Ahnung haben“, so Kocevar. Der GVV-Vorsitzende betont, dass die Forderung der Grünen-Chefin an die Bundesregierung, die Freibäder gratis zu öffnen, absurd ist. „Weiß Frau Gewessler, wie viele Freibäder der Bund betreibt? Weiß Frau Gewessler, dass viele Freibäder kurz vor der Schließung stehen, weil die Gemeinden, die die Bäder betreiben, diese nicht mehr finanzieren können?“, so Kocevar, der festhält, dass viele Gemeinden mit dem Rücken zur Wand stehen und kurz davor sind, Freibäder schließen zu müssen. „Bäder sind für viele Gemeinden ohnehin schon defizitär. Wenn sie keine Eintrittsgelder mehr lukrieren können, müssten noch mehr Bäder geschlossen werden – dann kann sich die Bevölkerung gar nicht mehr abkühlen“, so Kocevar. ****

„Ich frage mich, welche Hitzeschutz-Maßnahmen die Grünen in den fünf Jahren, in denen sie in Regierungsverantwortung waren, umgesetzt haben? Die Grünen hätten in den Hitzeschutz investieren sollen, statt die Steuern für Großkonzerne zu senken und Milliardenförderungen an Unternehmen mit der Gießkanne zu verteilen. Das Milliarden-Defizit, das die Grünen hinterlassen haben, erschwert die Umsetzung effektiver und rasch wirkender Hitzeschutz-Maßnahmen enorm“, so Kocevar. Er fordert Gewessler auf, ihren Aktivismus einzustellen: „Die Grünen haben in der Regierung versagt. Ihr Aktivismus bringt uns jetzt keinen Schritt weiter!“ (Schluss) ls/lw