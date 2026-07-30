Details zu Großbrand in der Böckhgasse

Wien (OTS) -

Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde am heutigen Donnerstag, 11:30 Uhr, zu einem Dachbrand in der Böckhgasse (12., Meidling) alarmiert. Im Zuge des Brandverlaufs wurde auf Alarmstufe 2 und in weiterer Folge auf Alarmstufe 3 erhöht.

Bisheriger Ablauf des Einsatzes

Derzeit sind 36 Fahrzeuge, darunter Drehleitern, Teleskopmastbühnen und Großtanklöschfahrzeuge und 153 Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle. Zusätzlich unterstützt ein Drohnenteam für ein umfassendes Lagebild die Löscharbeiten. Die Brandbekämpfung erfolgt über mehrere Löschleitungen und Wasserwerfer. Mit Spezialgeräten musste die Dachkonstruktion geöffnet werden.

Die Wiener Berufsrettung ist mit der Sondereinsatzgruppe sowie mehreren Rettungsteams vor Ort. Menschen wurden aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Bislang gibt es 2 verletzte Personen, davon musste eine mit Sauerstoff versorgt werden, verweigerte aber die Mitnahme in ein Krankenhaus. Die zweite Person wurde aufgrund von Kreislaufproblemen behandelt und zur Abklärung in eine Wiener Klinik gebracht.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat am Einsatzort ein mobiles Büro eingerichtet. Sie unterstützen bei der Evakuierung und sind für den eventuellen Bedarf an Notunterbringungen für Betroffene zuständig.

Aufgrund der Verrauchung ist die Bevölkerung im betroffenen Bereich mittels AT-Alert sowie über Informationskanäle der Stadt Wien in Kenntnis gesetzt worden. Personen im Umkreis sind dazu angehalten, Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchbildung geschlossen zu halten. Der Einsatz wird voraussichtlich noch einige Zeit andauern. Bei der Feuerwehr besteht erhöhte Einsatzbereitschaft.