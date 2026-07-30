Bundesminister Peter Hanke: „Walter Ruck hat den Wirtschaftsstandort Wien nachhaltig geprägt“

Wien (OTS) -

Bundesminister Peter Hanke würdigt die langjährigen Verdienste von Walter Ruck anlässlich seines Ausscheidens als Präsident der Wirtschaftskammer Wien. „Mit Walter Ruck verbindet mich eine langjährige Zusammenarbeit. Gerade in meiner Zeit als Wiener Wirtschafts- und Finanzstadtrat haben wir viele Herausforderungen gemeinsam bewältigt. Immer mit dem gemeinsamen Ziel, Wien als Standort zu stärken.“

Walter Ruck hat Wiens Wirtschaft über viele Jahre entscheidend mitgeprägt. „Es ist ihm immer wieder gelungen, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und tragfähige Lösungen im Sinne der Unternehmen und damit der Arbeitsplätze zu entwickeln. Er hat damit einen wesentlichen Beitrag geleistet, Wien erfolgreich weiterzuentwickeln. Dafür gebührt ihm mein aufrichtiger Dank und meine große Anerkennung.“

Für seine Entscheidung zollt Hanke Walter Ruck Respekt: „Nach vielen Jahren an der Spitze der Wirtschaftskammer Wien übergibt Walter Ruck nun seine Verantwortung. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und danke ihm für seinen Einsatz für Wien und den Wirtschaftsstandort Österreich.

Abschließend richtet Hanke auch Worte an Walter Rucks designierte Nachfolgerin Margarete Kriz-Zwittkovits: „Ich wünsche Margarete Kriz-Zwittkovits für ihre neue Aufgabe als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit.“