Ausbau der B 121 im Bereich Heide

St. Pölten (OTS) -

Die Landesstraße B 121, die wichtigste Verbindung in das gesamte Ybbstal mit einem Verkehrsaufkommen von rund 14.000 Fahrzeugen pro Tag, wird im Bereich Heide in Kematen an der Ybbs durch den mehrjährigen Ausbau auf einer Länge von rund 2,2 Kilometern verkehrssicherer gestaltet.

Die Sanierung der Fahrbahn aufgrund des schlechten Gesamtzustandes erfolgte in mehreren Abschnitten: Mit einem Investitionsvolumen von rund 1,33 Millionen Euro erfolgte in den Jahren 2024 und 2025 die Sanierung von zwei Abschnitten zwischen Kilometer 9,480 und Kilometer 11,580 sowie die Sanierung des Kreisverkehrs beim Wirtschaftsparkt Kematen und ein Sicherheitsausbau des Kreuzungsbereiches B 121 / L 6211.

Mit dem letzten Abschnitt, dem Ausbau der Kreuzung B 121 / L 6214 / Zufahrt Metran/Betriebsgebiet, können die Arbeiten nun in Kürze abgeschlossen werden. Die Mitte Mai begonnenen und bis Ende August 2026 abgeschlossenen Bauarbeiten zwischen Kilometer 10,100 und Kilometer 10,600 werden von der Straßenmeisterei Amstetten-Süd in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt, wobei die Asphaltarbeiten von der PORR Bau GmbH durchgeführt wurden. Die Erd- und Materiallieferungen erfolgten durch die Firma Klaus Stockinger GmbH aus Seitenstetten.

In diesem Zuge wurden auch die in diesem Bereich angesiedelten Betriebsgebiete Metran und Aktive Kiesabbaugebiete entsprechend angeschlossen, wodurch die Verkehrssicherheit in diesen Kreuzungsbereichen erheblich verbessert wurde. Zudem wurden an der Bestandsfahrbahn die oberen bituminösen Lagen bis auf eine Tiefe von ca. 10 Zentimetern abgefräst und anschließend über die gesamte Fläche von ca. 5.300 Quadratmetern neu aufgebracht. Es folgen noch Restarbeiten wie die Markierung, die Anpassung der Bankette und das Anbringen der erforderlichen Leiteinrichtungen.

Die Kosten für die Straßenbauarbeiten von rund 400.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen, die Kosten von rund 130.000 Euro für die Anbindungen Metran/Betriebsgebiet trägt die Marktgemeinde Kematen an der Ybbs.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60144, Gertraud Mühlbachler, und e-mail [email protected].