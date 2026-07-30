Einladung: Pressekonferenz mit ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur

PRESSEKONFERENZ mit ÖVP-Klubobmann und Sicherheitssprecher Ernst Gödl

zum Thema „Aktuelles zur Sicherheit in Österreich“

MORGEN, 31. Juli um 09:00 Uhr

Ort: Die Volkspartei (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)

Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen unter 01/401 26-100 oder [email protected] notwendig.

Wir ersuchen Sie außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.