  • 30.07.2026, 14:10:32
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UNOS Wien: Jetzt braucht die Wirtschaftskammer Wien Mut zu echten Reformen

Wien (OTS) - 

Die personellen Entscheidungen in der Wirtschaftskammer Wien können nur der Auftakt für den notwendigen Reformprozess sein. UNOS Wien gratulieren Margarete Kriz-Zwittkovits zu ihrer neuen Aufgabe und bieten ihr eine konstruktive Zusammenarbeit für eine moderne, transparente und mitgliederorientierte Wirtschaftskammer an.

„Ein Wechsel an der Spitze ist eine Chance – entscheidend ist aber, ob diese auch genutzt wird. Die Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten sich nicht bloß neue Gesichter, sondern spürbare Verbesserungen: mehr Transparenz, schlankere Strukturen, nachvollziehbare Entscheidungen und eine Interessenvertretung, die sich konsequent an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder orientiert“, sagt UNOS Wien Landessprecher Conrad Bauer.

Reformen dürfen kein Selbstzweck sein. Die Wirtschaftskammer muss sich wieder konsequent daran messen lassen, welchen konkreten Nutzen sie ihren Mitgliedern bringt. Strukturen und Prozesse, die keinen Mehrwert schaffen, gehören auf den Prüfstand. UNOS Wien stehen als konstruktiver Partner mit konkreten Reformvorschlägen bereit. Jetzt gilt es, die Chance für echte Veränderungen zu nutzen.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

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