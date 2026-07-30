Großbrand in der Böckhgasse

Wien (OTS) -

Aktuell steht die Berufsfeuerwehr Wien in der Böckhgasse in Meidling bei einem ausgedehnten Dachbrand im Einsatz. Es wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Aufgrund der starken Verrauchung im umliegenden Gebiet werden Personen gebeten, den betroffenen Bereich zu meiden. Anrainer*innen sind angehalten, die Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchbildung geschlossen zu halten.

Weiter Informationen erteilt die Pressestelle der MA68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz unter +43 676 8118 68122.